Die Geschichtensammler vom Kulturkino Zwenkau teilen wieder ihre Storys: Wie ist dein Jetzt? Ist es mehr als nur der Augenblick? Wie ist das „Jetzt“ der anderen? Und was erzählen Zeitzeugen von verlorenen Orten?

Näheres war am Samstag im Stadtgebiet Zwenkau zu erfahren: Auf dem Markt und am Kap Zwenkau hatte das „Storybo(a)rder“-Mobil vom Kulturkino Station gemacht. Per Video, Fotos oder Illustrationen erzählten Kinder, Jugendliche und Erwachsene Geschichten, die das Leben schrieb.

Erinnerungen teilen, Erfahrungen weitergeben

Schüler aus Zwenkauer und Bornaer Schulen gehören zu den Storysammlern ebenso wie Kinder und Jugendliche aus den Gemeinschaftsunterkünften von Borna, Markranstädt und Rötha. „Geschichten zu erzählen bedeutet: sich kennen lernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken, Erinnerungen teilen und Erfahrungen weitergeben. Alle haben eine Gemeinsamkeit: Das Hier und Jetzt“, so Swantje Nölke, die mit dem Vereinsvorsitzenden der Kulturinitiative Zwenkau das interkulturelle Theaterprojekt Storybo(a)rder initiierte.

Allerlei historische Ansichten und Fotos von Gunter Arndt sowie ein Hörspaziergang am Zwenkauer See ergänzten das Angebot der Geschichtensammler. Quelle: Armin Kühne

Klar, dass dabei auch das alltägliche Leben in Corona-Zeiten eine Rolle spielte. „Es gibt eine große Sehnsucht der Kinder und Jugendlichen über ihren Alltag zu sprechen und künstlerisch auszudrücken, was sie erlebt haben. Das ist schon sehr berührend“, so die Theaterpädagogin.

Wie eine Perlenschnur

Weit hinein in die Gegenwart reichen auch die Geschichten, die beim Hörspaziergang „Verlorene Orte“ am Zwenkauer See zu erleben waren. Dieses „Storybo(a)rder“-Projekt entstand gemeinsam mit dem Heimatverein Zwenkau und drei Kooperationsschulen der Region. „Unser Spaziergang gleicht einer Perlenschnur“, lud Marlen Riedel zum Rundgang mit Kopfhörern ein: „Die Landschaft ist die Schnur, ihre Orte die Perlen – zu hören sind verschlungene (See)geschichten“, machte die Theaterpädagogin neugierig auf eine Reise in die Vergangenheit.

„Wir haben Interviews mit Zeitzeugen aus weggebaggerten Dörfern geführt und den Spaziergang geplant“, erzählten Sissi, Jerome und Paul. Was die Schüler am meisten bewegt hat? „Dass früher wegen des Tagebaus so viele Menschen aus Zwenkau weggezogen sind“, sagt Jerome. „Und wie schön Zwenkau heute ist!“

Von Ingrid Hildebrandt