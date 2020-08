Zwenkau: Schattenspiel schützt vor sengender Sonne

Zwenkau

Die Schiffsanlegestelle am Zwenkauer Kap bietet jetzt ein Schattendach, das mit dem Licht vom Firmament und dem Spiel der Wellen in eine Beziehung tritt. Das Kunstwerk erleichtert das Warten auf die Santa Barbara, wenn die Sonne unbarmherzig auf die Mole knallt.

Platz heizt sich im Sommer auf

Der Stadtplatz am Hafen ist großzügig angelegt, heizt sich jedoch wegen seiner massiven Bauweise in heißen Sommermonaten erheblich auf. Steinerne Stufen bieten zwar Sitzmöglichkeiten, doch das Ausharren vor dem Gang an Bord war bislang oft eine Qual, wenn der Stern unnachgiebig schien.

Anzeige

Mit dem neuen Schattenspiel wurde ein Kunstwerk geschaffen, dass die natürlichen Elemente des Seeufers nutzt. Das Dach dient nicht nur als flächiger Wetterschutz. Die Stahlblechkonstruktion mit unterschiedlich hohen Lamellen wirft je nach Stand der Sonne Schatten mit Lichtflecken in unterschiedlichen Größen, die einem lichten Laubdach nachempfunden sind. Rund 65 000 Euro hat das außergewöhnliche Konstrukt gekostet, 85 Prozent davon trägt der Tagebausanierer Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft ( LMBV). In naher Zukunft sollen unter dem Dach oder ganz in der Nähe noch Sitzgelegenheiten entstehen.

Weitere LVZ+ Artikel

Bild verändert sich ständig

Die Idee zu dem Werk brütete Lydia Gockel aus. Ihr Geistesblitz lieferte die Vorlage für das Schatten spendende Objekt, das als Modell bereits 2018 vorgestellt wurde. Als Praktikantin im Architekturbüro von Christian Knoche arbeitete die damalige Masterstudentin maßgeblich daran mit. Inspiriert haben die junge Dame das Flimmern des Sees und die Leichtigkeit des Wellenspiels. „Das sich ständig verändernde Bild von Licht und Schatten unter dem Einfluss der Sonne ist einfach faszinierend“, hatte sie damals erklärt. „Ich habe versucht, das zu übertragen.“

Von Gislinde Redepenning