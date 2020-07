Zwenkau

Als das Restaurant des geschichtsträchtigen Schützenhauses am Waldbad wegen der Corona-Pandemie schließen musste und auch die meisten seiner Catering-Aufträge weggebrochen sind, hat Wirt Kay Valtin (44) nicht lange gefackelt – und die Ärmel hochgekrempelt. Er will jetzt mit seiner 1000 Quadratmeter großen Freisitzidylle und seinem Hygienekonzept am Rande des Eichholzes über die Krise hinwegkommen.

Mit Optimismus aus dem Lockdown gestartet

„Ein rollender Stein setzt kein Moos an“, ist sein Motto und Trübsal blasen so gar nicht sein Ding. Als abzusehen war, dass alle gastronomische Einrichtungen schließen müssen, hat sich der dreifache Familienvater und gelernte Koch in seine Küche gestellt und in Tag- und Nachtschichten alle seine Vorräte zu köstlichen Mahlzeiten verarbeitet. Die hat er vakuumiert und eingefroren. 1200 Portionen sind so zusammengekommen. Aus einem Fenster heraus und hinter einem Plexiglasschutz startete er einen Straßenverkauf. Originell: Die Erklärung samt Gebrauchsanweisung hat er als selbst gezeichneten Comic gleich daneben gehängt. Vom Kochen bis zum Anrichten lassen sich alle sieben Schritte nachvollziehen.

Aufschwung dank Mund-zu-Mund-Propaganda

Kaum hatte sich das herumgesprochen, kamen nicht nur Zwenkauer, die nicht selbst in ihren Töpfen rühren wollten, auch Kunden von außerhalb und LKW-Kapitäne machten bei Valtin Station. Am späten Nachmittag setzte er sich auf sein Quad und fuhr Bestellungen aus. Das reichte jedoch finanziell nicht. Immerhin sind monatlich 5000 Euro Pacht fällig. Acht Wochen lang hat Valtin deshalb zusätzlich im Trockenbau gearbeitet und nebenbei seine Ideen vorangetrieben.

Bierwagen gleich fürs Jahr geordert

So hat er einen Bierwagen gleich fürs ganze Jahr angemietet. Daneben steht eine Grillstation auf Rädern, hier brutzeln Thüringer Roster. Haxen und Hühnchen drehen sich an Spießen. Die Bestuhlung hat der Zwenkauer ergänzt. „Wir haben sogar eine Liege-Lounge eingerichtet, wo die jungen Leute chillen können“, erzählt er und sprüht nur so vor weiteren Vorhaben. Die ältere Generation grübelt gerne über die besten Züge beim Outdoor-Schach. Die Kletterecke für den Nachwuchs soll noch schöner werden und durch eine Mal- oder Bastelstraße ergänzt werden – „damit die Kinder spielen, während die Eltern in Ruhe essen“. Schmucke Holzbögen sollen bald die Eingänge zieren. Brandneu ist eine antike Kutsche als Deko-Objekt und als Pferdetränke für die Reiter im Eichholz.

Geplant: Speisen unterm Segeltuch

Damit seine Gäste seine kulinarischen Schmankerln auch genießen können, wenn der Wettergott es einmal nicht so gut meint, wird in der Mitte des Biergartens demnächst ein Segeltuch gespannt. Die Resonanz ist jedenfalls durchweg positiv. „Wir haben bisher überlebt und ich sehe Licht am Ende des Tunnels“, seufzt Valtin, der das Schützenhaus 2013 übernommen hat. „Das Restaurant lohnt sich nicht zu öffnen, weil ich wegen der Säulen im Raum nur vier Tische stellen kann“, bedauert er und setzt ganz auf den Freisitz. In Anlehnung an die Idee des inzwischen verstorbenen Gosenschänken-Wirts Hartmut Hennebach, der in den Neunzigerjahren das Schützenhaus in „ Leipzigs südlichste Gosenschenke“ verwandeln wollte, hat Valtin kein geringeres Ziel, als „ Leipzigs südlichsten Biergarten“ zu etablieren.

Montag ist Ruhetag. An jedem anderen Tag ist ab 11 Uhr geöffnet, sofern es nicht aus Kübeln regnet.

Von Gislinde Redepenning