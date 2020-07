Zwenkau: Verdi fordert Tarifverträge für Mitarbeiter des Sana-Geriatriezentrums

Zwenkau

Unter der Überschrift „ Klatsche statt Klatschen“ fordert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Gespräche mit der Geschäftsführung der Sana Kliniken Leipziger Land über eine tarifvertraglich verankerte Vergütung für die Mitarbeiter des Sana Geriatriezentrums in Zwenkau. Die werden der Gewerkschaft jedoch verweigert.

Verdi kritisiert Ungleichbehandlung

„Das ist einfach schade“, bedauert Andreas Menzel, Gewerkschaftssekretär im Fachbereich Gesundheit in Leipzig. Denn Sana messe mit zweierlei Maß. Im Gegensatz zu den Kliniken in Borna und Zwenkau gebe es im Geriatriezentrum keinen Tarifvertrag. Die Beschäftigten bekämen dort trotz gleicher Qualifikation monatlich bis zu 900 Euro weniger. Gemeinsam mit den rund 80 Mitarbeitern, von denen laut Verdi mehr als 50 Prozent gewerkschaftlich organisiert sind, soll diese Ungleichbehandlung beendet werden. Nach mehrfachen Aufforderungen und dem klaren Bekenntnis der Beschäftigten zur Aufnahme von Tarifverhandlungen weigere sich die Geschäftsführung, in die Verhandlungen einzutreten, so Menzel.

Anzeige

Sana hält Forderungen für „maßlos“

„ Verdi hat für das Geriatriezentrum Zwenkau eine absolut existenzgefährdende und deshalb inakzeptable, maßlose Forderungen in den Raum gestellt“, sagt dazu Janet Schütze, die Leiterin der Sana-Unternehmenskommunikation für die Region Sachsen. „Obgleich wir ein dialogorientiertes Unternehmen sind, sehen wir uns außer Stande, auf der Basis dieser Forderungen Gespräche mit der Gewerkschaft zu führen.“

Weitere LVZ+ Artikel

„Während auf Konzernebene Tarifverhandlungen geführt werden, schauen die Beschäftigten im Geriatriezentrum in die Röhre“, kritisiert Verdi-Mann Menzel. „Anstatt sich mit uns an den Verhandlungstisch zu setzen, wird ihnen mit Insolvenz und Verkauf gedroht.“ Das Besondere im Unternehmen sei die praktizierte Zwei-Klassen-Gesellschaft. Während die Geschäftsführung in einem Teil des Hauses mit einem „Tarifairtrag“ wirbt, verweigere sie den Beschäftigten auf der anderen Seite eine tarifvertraglich verankerte Vergütung.

„Anhebung der Gehälter ist abgesprochen“

„Wir sind überzeugt, dass die Forderungen von Verdi nicht im Sinne der Belegschaft sein können. Denn anders als der Gewerkschaft ist unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar, dass ein solches Vorgehen ohne jedes Augenmaß und in absichtlicher Verkennung der aktuellen Situation bereits kurzfristig kontraproduktiv sein wird“, führt Sana-Kommunikationschefin Schütze weiter aus. „Wir verweisen ausdrücklich darauf, dass wir mit der Mitarbeiterschaft bereits einen von allen Beteiligten akzeptierten Weg eingeschlagen hatten. Denn seit der Übernahme des Zentrums im Oktober 2017 haben wir die Gehälter um 12,5 Prozent angehoben, eine weitere Anhebung um elf Prozent war mit dem Betriebsrat abgesprochen.“ Man frage sich, ob es Verdi wirklich um das langfristige Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehe oder nicht doch eher um kurzfristige öffentliche Aufmerksamkeit für die eigene Gewerkschaftsarbeit. Dass eventuell die Mitarbeiter auf der Strecke bleiben könnten, werde billigend in Kauf genommen, teilt Schütze gegen Verdi aus.

Gewerkschaft bereitet Arbeitskampf vor

„Die ausbleibende Gesprächsbereitschaft der Arbeitgeberseite fern von sozialpartnerschaftlichen Grundsätzen ist für uns nicht nachvollziehbar“, betont hingegen Menzel. Wir werden die Ferienzeit nutzen, um anscheinend unausweichliche Arbeitskampfmaßnahmen vorzubereiten.“

Von Gislinde Redepenning