Zwenkau feiert Fest im Kulturkino

Zwenkau

Es duftet am Sonntag verführerisch im Saal des Kulturkinos. Anlässlich des Integrationsfestes, zu dem die Vereine Kulturinitiative und „ Zwenkau ist bunt“ eingeladen haben, präsentierten Familien vieler Nationalitäten ein Buffet voller Köstlichkeiten aus ihren Heimatländern.

Die Veranstaltung bot „Zeit für Begegnungen und Austausch“, die rege genutzt wurde. „Ich freue mich, dass sich hier zum vierten Integrationsfest so viele Nationalitäten treffen“, erklärte Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) zum Auftakt. Er sei stolz darauf, dass das Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ in Zwenkau praktiziert wird. „Das ist genau das, was wir wollen“, betonte er.

Paten betreuen Flüchtlingsfamilien

Heidemarie Lüth, Vorsitzende des Vereins „ Zwenkau ist bunt“, der mit Paten Flüchtlingsfamilien betreut, freut sich über die große Resonanz. „Unsere Familien haben für die Besucher gekocht“, erzählte sie. Indische und afghanische Gerichte und viele Variationen der arabischen Küche standen zur Auswahl. Lüth empfahl die Linsensuppe von Mitesh Patel. Die sei so köstlich wie sein indischer Tee.

Die Ehrenamtlichen im Verein betreuen Flüchtlinge und unterstützen sie bei der Organisation des Alltags und bei Behördengängen. „Bei unseren Anliegen werden wir von der Stadtverwaltung einfach fantastisch unterstützt“, lobt Lüth. Man komme regelmäßig einmal im Monat zusammen und treffe sich zu gemeinsamen Veranstaltungen. Als nächstes fahre man zum Heimat- und Papiermuseum Fockendorf ins Altenburger Land.

Swantje Nölke sammelt Geschichten für Theaterprojekt

Vor dem Eingang zum Kulturkino fiel der kreativ gestaltete Wagen des interkulturellen Theaterprojekts „Storyboarder“ ins Auge. Er ist so bunt wie der Nachmittag und fährt mit durch die Region, wenn Swantje Nölke in Sachen Theaterprojekt unterwegs ist. Er stand schon an den Gymnasien in Zwenkau, Großdeuben und Groitzsch sowie an der Gemeinschaftsunterkunft in Markranstädt. Darin finden sich Fotos, Videos und Audiodateien zu den Geschichten der Menschen, die sich am Projekt beteiligen. Man wolle ins Gespräch kommen, erzählt Nölke. Und man suche noch Mitstreiter fürs Theaterprojekt. „Ob du schauspielern oder Musik machen willst, interessiert bist an Kostüm, Bühnenbild, Medien oder handwerklichen Tätigkeiten, oder ob du einfach Lust hast neue Leute kennen zu lernen: Wir laden alle interessierten Menschen jeden Alters, aller Sprachen und jeder Herkunft ein, dabei zu sein“, wirbt sie fürs nächste Treffen am Donnerstag von 16.30 bis 18 Uhr im Kulturkino.

Von Gislinde Redepenning