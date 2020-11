Zwenkau

Zwenkau will die Chance nutzen, die Stadt und alle Ortsteile mit einem schnellen Internet auszustatten. EnviaTel, ein Tochterunternehmen des Stromversorgers EnviaM, soll den flächendeckenden Breitbandausbau übernehmen und jedem Endkunden den Glasfaseranschluss anbieten, wenn bis zum 15. Februar nächsten Jahres 35 Prozent aller Haushalte einen Vorvertrag abschließen – der garantiert den kostenfreien Glasfaserhausanschluss.

Stadtrat wirbt für geplanten Ausbau

Bereits im September hatten sich die Stadträte fraktionsübergreifend für das Vorhaben ausgesprochen. Der Anbieter wolle sich nicht nur „Filetstücke mit hoher Bevölkerungsdichte“ aussuchen, sondern den gesamten Ort auf das bestmögliche Niveau heben, erklärte Bürgermeister Holger Schulz ( CDU). Schnelles Internet sei für die Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen ebenso unverzichtbar wie für die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen, fügte er hinzu. EnviaTel betreibe bereits Teilnetze mit Glasfaseranschluss bis zum Endverbraucher, doch vielerorts würden die Anforderungen an ein Highspeedinternet fürs Homeoffice, für Homeschooling oder Streaming von Filmen in HD-Qualität nicht erfüllt. Man solle die Werbetrommel für die Chance rühren, dass einzelne Ortsteile nicht abgekoppelt werden, bemerkte Uwe Penz von der Freien Wählergemeinschaft.

In der Service-Zentrale in der Wasserturmstraße 5 informiert ein Beraterteam die Zwenkauer . Quelle: Kempner

Experten sind in Zwenkau unterwegs

Das neue Netz mit sogenannten FTTH-Anschlüssen (FTTH steht für „Fibre to the home“ – Glasfaser bis in die Wohnung) – erreicht Datenraten von mindestens 300 Mbit. Übertragungsgeschwindigkeiten bis 1000 Megabit pro Sekunde werden möglich sein.

Derzeit ist ein Experten-Team der EnviaTel in Zwenkau an den Haustüren unterwegs, um Flyer zu verteilen und Fragen zu beantworten. Zwei geplante Informationsveranstaltungen finden wegen der Corona-Pandemie als Webinar statt, die Termine werden noch bekanntgegeben. Wird in der Vorvermarktungsphase bis zum 15. Februar die Hürde von 35 Prozent aller Haushalte – das sind in Zwenkau 1479 von insgesamt 4227 – übersprungen, beginnt EnviaTel voraussichtlich Mitte 2021 mit dem Ausbau des Highspeedinternets.

Claudia Sachse vom EnviaTel-Beraterteam ist mit dem Auto zu den Zwenkauer Haushalten unterwegs, wenn sie nicht in der Service-Filiale berät. Quelle: Kempner

Service-Filiale im ehemaligen Ärztehaus

Eine Service-Filiale im ehemaligen Ärztehaus in der Wasserturmstraße 5 ist Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 17 Uhr. Termine können unter der Telefonnummer 0341 1208252 vereinbart werden.

