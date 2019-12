Zwenkau verwandelt sich in eine Weihnachtsmeile

Zwenkau

Am Samstag, 14. Dezember, zieht es nicht nur Zwenkauer zum 13. Adventsleuchten in die Stadt. Die Veranstaltung des Gewerbevereins ist über die Jahre gewachsen und lockt aus Auswärtige zum bunten Treiben. Knapp 40 Geschäfte, Vereine und Institutionen machen mit und bieten kulinarische Schmankerl, Kulturelles und Mitmachangebote für Kreative.

Geheimnis um Weihnachtsmanngefährt

Einen der Höhepunkte gibt es gleich zum Auftakt. Um 15 Uhr erscheint der Weihnachtsmann zur feierlichen Eröffnung mit dem Posaunenchor, dem Nachwuchs des Zwenkauer Tanz- und Sportclubs sowie des DPFA-Regenbogenhorts auf dem immer voll besetzten Rathaus-Vorplatz. Jedes Jahr kommt der rot gewandete Geselle mit einem anderen Gefährt. Feuerwehrauto, Segelboot, Traktor, Kettenpanzer und Quad waren schon dabei. Was es in diesem Jahr sein wird, bleibt ein bis zur letzten Minute wohl gehütetes Geheimnis. „Natürlich verraten wir nichts, wir haben sogar schon eine Idee fürs nächste Jahr“, lacht die Gewerbevereins-Vorsitzende Simone Sauder.

Großer finanzieller Aufwand

Die Weihnachts-Stimmung ist jedoch getrübt, denn nicht alle der teilnehmenden Händler wollen sich an den Kosten beteiligen. Hinter den Kulissen rumort es. „Nicht nur der organisatorische, auch der finanzielle Aufwand ist enorm“, sagt die Gewerbevereins-Vorsitzende Simone Sauder. Von der Veranstalter-Versicherung über die Gema-Gebühren, den süßen Inhalt des Weihnachtsmann-Sacks, die ausgelobten Preise für den Adventskalender-Rätsel-Lauf bis hin zum Feuerwerk fielen Summen an, die zu den regelmäßigen Unternehmer-Stammtischen von jedem eingesehen werden könnten. Die rund 40 Mitglieder des Gewerbevereins, die mit fünf Euro im Monat dabei sind, zahlen für den Aufwand 15 Euro. Nichtmitglieder, die ihre Läden öffnen, um vom Engagement und vom Trubel mit potenziellen Kunden in der Stadt zu profitieren, sind mit 65 Euro dabei. „Dank vieler Teilnehmer können wir unseren Besuchern etwas Tolles bieten und arbeiten seit einigen Jahren kostendeckend“, so Sauder. Leider gebe es jedoch auch „schwarze Schafe“. „Es ist beschämend, wenn sich jemand vor dem Bezahlen drückt und trotzdem sein Geschäft aufmacht“, ärgert sich Sauder über die Unsolidarität und hofft, dass das keine Schule macht.

Buntes Programm

Folgende Angebote für kleine und große Besucher laden am Samstag ein: 15.30 bis 16.30 Uhr Bastelstraße in der Alloheim-Seniorenresidenz mit dem Motto „250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven“; Bücherflohmarkt und Kinderaktionen im Rathausinnenhof mit dem Heimatverein und der Stadt Zwenkau; 16 bis 20 Uhr traditioneller Adventskalender-Rätsel-Lauf für Kinder: 24 Bilder müssen in den teilnehmenden Geschäften gefunden werden; ab 16 Uhr Trommelworkshop im Arno-Müller-Markt; mehrere Aktionen zum Malen und Basteln; Glücksrad und Bilderbuchkino mit dem Kulturkino Zwenkau; um 16.45 Uhr werden beim Optiker Zühlke & Förster Geschichten vorgelesen; um 17.30 Uhr spielt der Stadtfanfarenzug Markkleeberg; 20 Uhr Feuerwerk vor dem Rathaus.

Von Gislinde Redepenning