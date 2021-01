Zwenkauer Feuerwehr: Thomas Kröter und Alexander Hecking bleiben Spitze

Zwenkau

Eigentlich werden die alle fünf Jahre fälligen Neuwahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr Zwenkau im Rahmen der Jahreshauptversammlung vollzogen. Doch diesmal war alles anders: Im zweiten Corona-Jahr musste die Versammlung wegen der Pandemie ausfallen. Über die neue Führung wurde deshalb jetzt per Briefwahl entschieden. Rund 89 Prozent aller Wahlberechtigten nutzten die Chance und sorgten für ein repräsentatives Ergebnis.

Stadtwehrleitung bleibt in Amt und Würden

Die Auszählung brachte eine große Mehrheit für die amtierende Stadtwehrleitung. Der Stadtrat stimmte dem Wahlergebnis zu und beauftragte Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) mit der offiziellen Bestellung von Brandinspektor Thomas Kröter zum alten und neuen Stadtwehrleiter sowie mit der Bestellung von Oberbrandinspektor Alexander Hecking zum alten und neuen Stellvertreter. Die Amtszeit der beiden dauert bis zum Jahr 2025. Im Vorjahr waren Kröter und Hecking im Rahmen des Neujahrsempfangs des Bürgermeisters mit dem Ehrenamtspreis der Stadt ausgezeichnet worden.

Anzeige

Michel Hornauer ist neuer Chef in Zwenkau

Innerhalb der Ortsfeuerwehr Zwenkau stellte sich Ortswehrleiter Roy Lödel nicht mehr zur Wahl. Für ihn rückte sein bisheriger Stellvertreter Michel Hornauer an die Spitze. Neuer Stellvertreter ist nun Nico Holland.

Udo Hornauer bleibt Ortswehrleiter in Rüssen-Kleinstorkwitz. Dass Carsten Pohle dort die Stellvertretung übernimmt, freut Bürgermeister Schulz besonders. Pohle war Ortswehrleiter der ehemaligen Löbschützer Feuerwehr, die 2017 vom Stadtrat geschlossen wurde. Unwirtschaftlich und laut Brandschutzbedarfsplan nicht notwendig und damit auch nicht förderfähig – so lautete damals die Begründung, die mit viel Unmut aufgenommen wurde. Löbschütz und Rüssen-Kleinstorkwitz seien nun feuerwehrtechnisch zusammengewachsen, bemerkte Schulz im Rahmen der jüngsten Stadtratssitzung vor wenigen Tagen.

In Zitzschen wurden Ortswehrleiter Stephan Neidhardt und dessen „Vize“ Michael Hofmann in ihren Ämtern bestätigt, in Großdalzig Thomas Völkel, der von Michael Hartmann vertreten wird.

Von Gislinde Redepenning