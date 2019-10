Zwenkauer Grundschüler produzieren Strom aus einer Zitrone

Markkleeberg

Zum Thema „Energie erkunden“ gestaltete enviaM an vier Stationen einen Projekttag mit rund 30 Kindern des Zwenkauer DPFA-Regenbogen-Hortes. So erzeugten die Dritt- und Viertklässler mit Teilen aus einem Experimentierbaukasten Wind- und Solarstrom und lernten bei einem Puzzle, wo und wie sich im Haushalt Strom sparen lässt. Große Augen machten die Kids an Station 3. Hier wurde mit nur einem Zink- sowie einem Kupferplättchen Strom aus einer Zitrone gewonnen und damit eine elektrische Uhr angetrieben. „Wir erklären Kindern den richtigen Umgang mit Strom und bringen ihnen das Thema Energie näher“, sagt enviaM-Projektleiterin Martina Flade

Von Rainer Küster