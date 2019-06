Zwenkau

Nachwuchstrainer Michael Kimmel sowie die Helferinnen und Helfer aus dem VfB Zwenkau, darunter zahlreiche Eltern, hatten am Donnerstag im siebten Jahr in Folge im Stadion Eichholz ein Fun-Sportfest für Jungen und Mädchen aus Zwenkauer Kitas auf die Beine gestellt, das nicht nur dem Nachwuchs viel Spaß machte. „Wir denken uns immer neue Spiele aus, die alle Fähigkeiten und Fertigkeiten ansprechen sollen“, so Kimmel. Klar, bei der Hitze machten die Wettbewerbe, bei denen Wasser im Spiel war, den meisten Spaß. „Fit sein – wir sind Zwenkaus Zukunft“, steht auf den bunten T-Shirts, mit denen die einzelnen Teams ausgerüstet werden. „Das ist unser Motto und unsere Motivation“, verriet Kimmel. „Es ist ein schönes Miteinander hier auf dem Platz, alle sind mit Herzblut und Leidenschaft bei der Sache.“ Auch Erzieherin Katrin Jentzsch von der Kita Pirateninsel war rundum begeistert. „Den Kindern macht der Parcours einen Riesenspaß. Die Verantwortlichen hatten wieder tolle kreative Ideen.“

In Kooperation mit dem Kreissportbund Landkreis Leipzig, der diese Sportfeste für Kinder im Vorschulalter unterstützt, hatte das Ereignis erstmals den Namen „Teddy-Cup“ bekommen – jedes Kind durfte stolz mit einer Teddy-Medaille nach Hause gehen.

Von Gislinde Redepenning