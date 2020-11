Zwenkau

Schlechte Nachrichten für die Nahversorgung in Zwenkau: Der Konsum in der Leipziger Straße 6 schließt definitiv. Die Zwenkauer haben sich mit einer Petition dagegen gestemmt – erfolglos. Immerhin gibt es einen Aufschub. Der letzte Verkaufstag soll Mitte März sein. Ursprünglich sollte die Filiale zum Jahresende dichtmachen.

Weihnachtseinkäufe sind abgesichert

„Wir haben erneut die Umsatzzahlen der vergangenen Wochen und Monate geprüft und müssen mitteilen, dass wir weiterhin an der Entscheidung, die Filiale zu schließen, festhalten“, erklärt Anja Malek von der Konsum-Marketingkommunikation. „Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie werden wir die Filiale aber vorerst offen halten.“ Gerade in dieser turbulenten und besonderen Zeit vor Weihnachten wolle man die Kunden nicht noch zusätzlich verunsichern.

Anzeige

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Der Übergabetermin an den Vermieter wurde auf Ende März 2021 festgelegt, letzter Verkaufstag ist voraussichtlich der 13. März 2021. Die Mitarbeiter werden an anderen Standorten weiterbeschäftigt.

Petition hatte keinen Erfolg

„Ich möchte mich bei allen bedanken, die unser Anliegen unterstützt haben und freue mich, dass wir mit der Fristverlängerung einen kleinen Erfolg erzielen konnten“, sagt Sabine Hauser dazu. Sie hatte die Petition ins Leben gerufen und im Oktober knapp 800 Unterschriften in der Konsum-Zentrale in Leipzig übergeben. „Natürlich bin ich traurig darüber, dass wir unser Ziel, die dauerhafte Erhaltung unseres Konsums, nicht erreichen konnten“, fügt sie hinzu.

Sabine Hauser (links) hatte im Oktober eine Liste mit knapp 800 Unterschriften an Anja Malek überreicht. Quelle: Gislinde Redepenning

In den vergangenen Wochen sei zeitweise ein leichter Anstieg der Umsätze registriert worden, der konnte jedoch nicht über einen längeren Zeitraum gehalten werden, erläutert Malek die Entscheidung. Zur Wahrheit gehöre auch, dass diese Umsätze weit entfernt von den Zahlen liegen, die benötigt würden, um den Markt kostendeckend zu führen. „Ein weiterer Betrieb wäre nicht rentabel, jeder weitere Tag ein Verlustbringer“, so Malek.

Neueröffnung an anderer Stelle möglich

„Wir bedauern sehr, dass wir den Standort in der Leipziger Straße nicht halten können, auch wenn es diesbezüglich gute Gespräche und Verhandlungen mit der Stadtverwaltung und dem Vermieter gab“, sagt Malek. Die Schließung bedeute nicht, dass Konsum Leipzig nicht generell an Märkten in Zwenkau interessiert wäre. „Bei interessanten Angeboten für Verkaufsflächen prüfen wir gern die Eröffnung einer Filiale“, verspricht sie.

Von Gislinde Redepenning