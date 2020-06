Zwenkauer See: Fehlt ein Tourismuskonzept für das Kap?

Zwenkau

Günter Bauer ist sauer. Der Wahl-Zwenkauer ist erfolgreicher Logistik-Unternehmer, hat sich als Gastronom am Kap in Zwenkau niedergelassen. 2017 eröffnete er die badische Wein-, Kunst- und Bistrostube „Zum Türkenlouis“, in diesem Jahr wenige Meter entfernt das Caféhaus Sibylla Augusta. Dass die Stadt ihm bei dem Wunsch, in den warmen Monaten zwischen beiden Lokalen eine Verkaufshütte aufzubauen, in keinster Weise entgegenkommt, ärgert ihn mächtig – er hat Konsequenzen gezogen.

Das Konzept mit Kunst, Kultur und Kulinarischem hatte die Badische Weinstube Türkenlouis weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht. Inhaber Günter Bauer lässt das Lokal jetzt zu. Quelle: André Kempner

Anzeige

Kein Verkaufsstand für Wanderer und Radfahrer

Bauer hat von einer kleinen „Gastromeile“ geträumt. Gehobene Küche im Türkenlouis, der sich weit über die Stadtgrenzen hinaus einen guten Ruf erarbeitet hatte. Wiener Flair mit selbst geröstetem Kaffee und hausgebackenen Kuchen im Caféhaus Sibylla Augusta. Und dazwischen ein Verkaufsstand mit Eis, Getränken und Grillspezialitäten für Wanderer, Spaziergänger und Fahrradfahrer. Daraus wird nun nichts. Der Türkenlouis bleibt geschlossen und wird nur für größere Feiern aufgemacht. Lediglich an den Wochenenden sollen sich perspektivisch eine Bierbar und ein Bistrobetrieb für Passanten etablieren. Den Verkaufsstand wird es nicht geben.

Weitere LVZ+ Artikel

Auch Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (links) hat als Gast von Günter Bauer im Rahmen der Reihe „Omas Küche“, die vom Türkenlouis ins Café gezogen ist, in Zwenkau schon den Kochlöffel geschwungen. Quelle: Kempner

Pochen auf Gebührensatzung sorgt für Ärger

Die Stadt Zwenkau hatte gemäß ihrer Sondernutzungsgebührensatzung eine Rechnung aufgestellt. Für eine knapp zehn Quadratmeter große Hütte inklusive eines kleinen Freisitzes wären pro Quadratmeter und Monat 31,41 Euro Nutzungsgebühr angefallen. Der Gesamtgebührenbescheid hätte sich von April bis Oktober auf 2264,03 Euro belaufen.

Das sei angesichts des Existenzkampfes in der Gastronomie maßlos überzogen, fand Bauer schon vor dem Corona-Lockdown und zog seinen Antrag zurück. „Die Preisvorstellungen der Stadt stehen in keinem Verhältnis zum wirtschaftlichen Ertrag“, so seine Begründung. Die Stadt pocht auf ihr Recht, denn Sondernutzungsgebühren können nur dann ganz oder teilweise erlassen werden, wenn ein überwiegend öffentliches, ausschließlich gemeinnütziges oder allgemein förderungswürdiges Interesse vorliegt. Das bestätigt auch Bürgermeister Holger Schulz ( CDU). „Wir können nicht den Gastronomen am Kap Gebühren erlassen, die wir von anderen in der Ortsmitte und den Stadtteilen einfordern“, erklärt er.

Auftrittsmöglichkeit für Musikgruppen und Chöre

Eigenengagement in den städtischen Rabatten: Günter Bauer hat Gärtner Thomas Klaas vor der Wiedereröffnung nach der Corona-Pause mit der Verschönerung der Außenanlagen vor seinem Café beauftragt. Quelle: Kempner

Dabei geht es Günter Bauer nicht nur ums Geld, der Gebührenbescheid war eher die Initialzündung, sein Engagement am Kap grundsätzlich zu überdenken. Mit dem Türkenlouis und seiner Unterstützung für das aufstrebende Neuseenland Musikfest, das ohne die Corona-Pandemie in diesem Jahr in seine vierte Runde gegangen wäre, „habe ich 1,2 Millionen Euro versenkt“. Für die kulturellen Veranstaltungen im Lokal sind über die Jahre insgesamt mehr als 400 000 Flyer mit Werbung fürs Kap gedruckt und verteilt worden. „Jetzt reicht es, die Stadt signalisiert Gleichgültigkeit und Desinteresse und auch ein Tourismuskonzept ist nicht erkennbar“, sagt Bauer. Dabei habe Zwenkau einen schicken, modernen Hafen, der seinesgleichen sucht. Doch leider herrsche Stillstand. Um das Areal auf Dauer zu beleben, müsse man gemeinsam arbeiten. So könnte man beispielsweise an den Wochenenden die lokalen Musikvereine oder Chöre auftreten lassen, vielleicht noch zu einem Gottesdienst davor einladen. Das koste nicht viel. „Von solchen Matinées hätten alle Zwenkauer was, anschließend könnte sich das Publikum auf alle Gastronomen verteilen“, schätzt der Unternehmer ein.

Schulz erwidert, es gebe in Zwenkau Konzepte zur Stadtentwicklung bis an den See heran, jedoch kein eigenes Tourismuskonzept. „Darüber könnte man aber nachdenken“, so Schulz.

Einladung an den Kulki

Markranstädts Bürgermeister Jens Spiske (parteilos), kürzlich im Rahmen der Kochreihe „Omas Küche“ zu Gast im Caféhaus, sprach dem Türkenlouis und seinem Team augenzwinkernd eine Einladung an den Kulkwitzer See aus. „Ich träume von einer kleinen, gediegenen, gehobenen gastronomischen Einrichtung auf einem freien Baufeld in der Nähe der Rampe am Westufer“, verriet er eine Zukunftsvision.

Von Gislinde Redepenning