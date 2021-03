Zwenkauer See: Radfahrer verletzt sich schwer

Zwenkau

Ein schwerer Verkehrsunfall, in den drei Radfahrer verwickelt waren, ereignete sich am Samstagmittag am Zwenkauer See. Dabei wurde einer der Radler schwer verletzt.

Zwenkau: Radfahrer fuhren aufeinander auf

Ein Radfahrer war nach Informationen aus der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig auf einen haltenden Radfahrer aufgefahren. Ein dritter kollidierte mit beiden und stürzte. Der Unfall ereignete sich kurz nach 12 Uhr nahe des Trianon am Rand des Eichholzes. Ein 52-Jähriger erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die näheren Umstände des Unfalls werden noch geklärt.

Von es