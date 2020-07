Zwenkau

Das Fahrgastschiff „ Santa Barbara“ darf wieder zu den regulären Rundfahrtzeiten um 14 und um 16 Uhr zur rund 90-minütigen großen Rundfahrt in See stechen. An den Wochenenden und an Feiertagen findet jeweils ab 12 Uhr die kleine Seerundfahrt statt, die etwa eine Stunde lang dauert.

Vorausbuchung empfohlen

Aufgrund der aktuellen Abstandsregelungen des Freistaates Sachsen dürfen nur maximal 30 Personen an Bord. Deshalb empfiehlt sich eine Vorausbuchung über die Website www.zwenkauer-see.com oder im Tourist-Kontor von Dienstag bis Sonntag jeweils zwischen 10 und 17 Uhr. Besucher müssen sowohl im Tourist-Kontor als auch beim Betreten des Schiffes einen Mund-Nasenschutz tragen. Fragen oder Ticketbestellungen sind telefonisch unter 034203 435718 möglich.

Themenfahrten wie der Dixie-Frühschoppen mit den Beatroot Stumpers am Sonntag, 30 August, finden statt. Die beim Nachwuchs in den Ferien beliebte „Ausbildung zum kleinen Schiffsführer“ entfällt jedoch wegen der aktuellen Corona-Lage.

