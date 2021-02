Zwenkauer See: Straßen und Inseln brauchen Namen

Zwenkau

Zwenkau ist eine wachsende Stadt. Rund um den Zwenkauer See sind inzwischen Wege und Straßen angelegt worden, die sich in die Bebauung integrieren. Zuletzt sind im neuen, im Bau befindlichen Wohngebiet Harthweide Namen für die entstandenen Trassen vergeben worden. Die Straße „Zum Kap“, die derzeit noch an einem Wendehammer endet, wird bis zum Großdeubener Weg führen. Die Fortsetzung bis zum Leichenweg istnoch namenlos. Parallel verlaufen der Untere und der Obere Harthweg.

An vielen Orten fehlen genaue Bezeichnung

Auch an manch anderen Orten fehlt noch eine genaue Bezeichnung. Der asphaltierte Uferrundweg zwischen dem Aussichtspunkt in Zitzschen um dem Kap Zwenkau soll eine treffendere Bezeichnung erhalten, ebenso der Weg parallel zur Bundesstraße 186 zwischen dem Klärwerk in Wiederau und der Elsterbrücke in Kleindalzig.

Darüber hinaus befinden sich im Zwenkauer See fünf Inseln, die bei zunehmendem Wasserspiegel – noch fehlt rund ein Meter – weiter Bestand haben werden. Sie sollen mit Namen eindeutig identifiziert werden können.

Die Zwenkauerinnen und Zwenkauer sind nun aufgerufen, ihre Vorschläge zu unterbreiten. Diese sollen thematisch zu bestehenden Benennungen passen und idealerweise noch einen Bezug zu den Örtlichkeiten haben. Der Transformationsprozess des Braunkohletagebaus hin zu einer Natur- und Erholungsregion könnte dabei Ideengeber sein, hieß es aus dem Rathaus. Bereits bestehende Namen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen seien ausgeschlossen.

Bis zum 1. März ist noch Zeit

Vorschläge können noch bis zum 1. März per E-Mail ans bauamt@stadt-zwenkau.de geschickt werden. Weitere Details stehen auf der Webseite der Stadt unter www.zwenkau.de. Die Entscheidung, welche Namen ausgewählt werden, trifft der Zwenkauer Stadtrat in seiner Sitzung nach dem Einsendeschluss.

Von Gislinde Redepenning