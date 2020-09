Zwenkau

Die neue schwimmende Steganlage am Ufer des Zwenkauer Sees und damit das größte Outdoorprojekt des Anglerverbands Leipzig, wie Präsident Rolf Seidel betonte, wurde am Freitag feierlich eröffnet. Mit dabei waren zahlreiche Vertreter von Behörden und Institutionen, die engagiert den langen bürokratischen Weg von der Genehmigung über die Planung bis zur Fertigstellung begleitet haben.

Zügige Fertigstellung trotz bautechnischer Probleme

Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) freute sich über die zeitnahe Umsetzung. Dabei hatte es schon beim Einbau der Dalben als Halterung für die schwimmenden Pontons große Probleme gegeben, als die bauausführende Firma tbs Fuchshain mehrere Meter unter Wasser auf granitharten Boden gestoßen ist. Die Experten konnten das Problem letztendlich meistern.

Holzbuhnen schützen den neuen Anglersteg vor den Wellen. Quelle: André Kempner

Schritt Richtung Angelgewässer

„Mit der Errichtung der Steganlage haben wir einen wichtigen Schritt für die Erschließung des Zwenkauer Sees als Angelgewässer getan“, erläuterte Rolf Seidel. „Wenn wir 25 bis 30 Jahre zurückschauen, erscheint – was jetzt vor uns liegt – wie ein Wunder“, blickt Seidel zurück. Als Mitglied des allerersten Kreistages im Landkreis Leipziger Land habe man 1990 heftig über die Zukunft der ehemals so geschundenen Region diskutiert und den stadtnahen Tagebau geschlossen. Die Mondlandschaft sei verschwunden, so Seidel. Inzwischen lockt das mit knapp zehn Quadratkilometern Fläche größte Wasserparadies im Südraum Leipzigs immer mehr Erholungssuchende an.

Fischereiwirtschaft soll sich etablieren

Die Steganlage ist auch Grundlage für Berufsfischer, die in den nächsten Jahren ein Domizil mit Verkaufsmöglichkeit, Trockenliegeplätzen und Parkplätzen beziehen sollen. Zum Objekt gehören eine Slipstelle für das Einsetzen von Angel- und Fischereibooten, zwei Stege mit 40 Liegeplätzen für Mitglieder des Anglerverbands, ein weiterer für die Berufsfischerei mit der Möglichkeit, eine schwimmende Netzkäfiganlage für Lebendfische vorzuhalten. Eine schwimmende Anlage ist nötig, weil der dem Hochwasserschutz dienende See wechselnde Pegel haben kann und weil der Endwasserstand noch nicht erreicht ist.

Landrat Henry Graichen ( CDU) sorgte für kollektives Schmunzeln, als er behauptete, der Anglerverband neige zu Untertreibungen. Hier sei keine Steg-, sondern gleich eine neue Hafenanlage Zwenkau-Süd entstanden. Er hob den Verband als kompetenten Partner für Hege und Pflege des Fischbestands, von Flora und Fauna sowie des Umweltschutzes hervor.

EU-Fördermittel sind geflossen

Für das 370 000 Euro teure Projekt sind Fördermittel in Höhe von 208­ 000 Euro aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds geflossen. Gerade fertig wurde ein großer Metallzaun, der das Gelände umschließt. „Diebe haben unseren Rettungskasten samt Rettungsring abgeschraubt“, ärgerte sich Seidel. Über eine Videoüberwachung wird nachgedacht.

Von Gislinde Redepenning