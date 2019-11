Zwenkauer führt eines der vier besten Unternehmen Deutschlands

Zwenkau

„Wir werden ja in diesem Jahr von Preisen richtig überhäuft“, schmunzelt Günter Bauer, Chef der Leipziger Logistik & Lagerhaus GmbH und des Gourmet-Restaurants Türkenlouis. Er hat jetzt einen der renommiertesten Wirtschaftspreise des Landes in der Tasche, weil sein Unternehmen zu den vier besten mittelständischen Betrieben Deutschlands gekürt wurde. Die Auszeichnung nahm Bauer im Rahmen einer festlichen Gala in Würzburg entgegen.

Preis für beste Performance

Vor einem Monat erst wurde das Unternehmen beim „Großen Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung als Preisträger 2019 für die Region Sachsen geehrt. Aus den 34 Preisträgern aller Wettbewerbsregionen wählte die Bundes-Jury dann die vier Unternehmen mit der besten Performance aus. Dafür gab es beim Bundesball in Würzburg die Auszeichnung „ Ehrenplakette des Großen Preises des Mittelstandes“. Die Leipziger Logistik & Lagerhaus GmbH darf sich damit zu den vier vorbildlichsten und besten mittelständischen Unternehmen Deutschlands zählen.

Sie transportiert bis zu 10 000 Tonnen Getränke täglich, ein Jahresvolumen von 100­ 000 LKW-Ladungen. Beachtlich für ein Unternehmen, das im Jahr 1990 in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gestartet ist. Heute, fast 30 Jahre nach der Gründung, steht es blendend da: Die Umsätze steigen stetig und die Arbeitsplätze sind auf mittlerweile 105 angewachsen.

Niederlassungen in Zwenkau , Rodgau und Ettlingen

Mit mittlerweile drei Niederlassungen in Zwenkau, Rodgau und Ettlingen transportiert das Leipziger Unternehmen nicht nur Getränke. Es kümmert sich auch um Zulaufsteuerung, Lagerhaltung, Kommissionierung, Distribution und Logistik anderer Güter. Ein Gourmetlokal samt Galerie mit wechselnden Kunstwerken und Bootsvermietung am Kap Zwenkau runden das Unternehmensportfolio ab.

„Nach 30 Jahren Geschäftstätigkeit ist dieser Preis eine weitere Anerkennung für mich und meine engagierten Mitarbeiter“, freut sich der Unternehmensgründer. „Für uns ist das ein gutes Zeichen, das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Die Auszeichnung gibt es nicht nur für wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch für einen engagierten Kundenservice, Innovationen, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, vorbildliches Betriebsklima, eine Mitarbeiterweiterbildung sowie soziales und gesellschaftliches Engagement. „In der Logistikbranche muss man hellwach sein“, erklärt Bauer. „Wir beherzigen dies jeden Tag, optimieren unsere Prozesse laufend und setzen, wo immer es geht, digitale Hilfen ein. So bleiben wir am Ball – und verbessern unsere Performance“, fügt er hinzu.

Von Gislinde Redepenning