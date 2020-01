Zwenkau

Das Wintergrillen am Schützenhaus bringt schon im fünften Jahr alteingesessene und neu hinzugezogene Zwenkauer zusammen. Bei Glühwein und Lagerfeuerromantik unter Beobachtung der Jugendfeuerwehr kommen die Besucher seit fünf Jahren zusammen – so auch am vergangenen Sonnabend. Wie immer haben die engagierten Mitglieder der Jugendfeuerwehr alles hervorragend vorbereitet.

Unter dem Motto „Zwenkauer Begegnungen“ finden traditionell zwei weitere Veranstaltungen im Jahr statt: Das Frühlingsfest rund um den Markt und das Sommerkino am Hafen.

Von Gislinde Redepenning