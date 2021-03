Zwenkaus Kino leuchtet für eine schnelle Wiederöffnung

Seit drei Jahren ist Initiatorin Swantje Nölke mit dem interkulturellen Projekt „Storybo(a)rder“ unterwegs. Im April läuft es aus. Bis dahin geht der Blick in der letzten, wegen Corona digitalen Phase „Wie wir leben wollen“ ins Jahr 2050. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich Gedanken darüber machen, wie sie sich die Zukunft vorstellen und was alle glücklich machen kann. Die Antworten werden in Theaterszenen, Comics, Bildern und Hörspielen in einer großen Abschlusspräsentation im Kulturkino gezeigt – wenn die Pandemie das zulässt. Alle Infos dazu stehen im Internet unter www.kulturkino-zwenkau.de. Wer möchte, kann sich sein „Mitmachpaket“ in Papierform aus einem Kasten am Kulturkino abholen, es ausfüllen und in einen eigen dafür angebrachten Briefkasten einwerfen