Markkleeberg

Mit drei der sechs zur Beschlussfassung stehenden Vorlagen waren die Markkleeberger Kindertagesstätten am Mittwoch das zentrale Thema in der Stadtratssitzung. Eröffnet wurde der Reigen mit einem fast schon traditionellen Ritual: Die Kita-Gebühren standen auf dem Prüfstand. Und wie bei den vorangegangenen acht Änderungen der Gebührensatzung ging es auch in diesem Jahr nicht um eine Senkung der Elternbeiträge.

Kritik am Freistaat

Bürgermeisterin Jana Thomas wies darauf hin, dass der prozentuale Satz der Elternbeteiligung gleich geblieben, jedoch an die Entwicklung der Betriebskosten gebunden sei. Dies gelte auch für den durch die Kommune zu tragenden Anteil. „Das gleiche Spiel wie in jedem Jahr“, merkte Linke-Fraktionschef Thomas Marx an. Gleichwohl räumte er ein, dass an diesem Umstand weder die Stadt noch die Eltern schuld seien. Die Ursache liege vielmehr in den gesetzlichen Regelungen des Freistaates. „Hoheitliche Aufgaben sich privat finanzieren zu lassen, ist ein großes Problem“, schloss Marx. Zuvor hatte auch Jochen Köhler (AfD) kritisiert, dass Teuerungen stets auf die Eltern umgelegt würden.

Finanzierung auf drei Säulen

Kämpferischer äußerte sich Stadtrat Sebastian Bothe (SPD). Aus rein finanzieller Sicht sei der Vorgang sicher zu rechtfertigen, sagte er, „aber bei der politischen Dimension sollten wir uns fragen, ob wir das wollen“. Bothe bedauerte, dass eine andere Lösung in Sachsen nicht mehrheitsfähig sei. Weil er diesen Spagat nicht mittragen wolle, kündigte er seine Enthaltung an. Oliver Fritzsche (CDU) erläuterte derweil, dass die Finanzierung der Kita-Betreuung auf drei Säulen ruhe. „Da ist das Land, da sind die Kommunen und da sind eben auch die Eltern.“ Aus seiner Sicht habe die Beteiligung der Mütter und Väter ihre Berechtigung, zumal es in sozialen Härtefällen Möglichkeiten der Erstattung gebe.

Bevor Jana Thomas zur Abstimmung aufrief, wies sie noch einmal darauf hin, dass den Erhöhungen der Beiträge vor allem die gestiegenen Personalkosten in den Kitas zugrunde lägen. Mit einer Enthaltung und drei Gegenstimmen wurde die Beschlussvorlage schließlich angenommen. Bei neunstündiger Betreuung müssen Eltern ab dem kommenden Jahr demnach für einen Krippenplatz 10,60 Euro und für einen Kita-Platz 5,85 Euro pro Monat mehr bezahlen. Die Gebühren für die Hortbetreuung bleiben hingegen unverändert.

Grünes Licht für Neubau

Im Anschluss standen noch zwei weitere Kita-Punkte auf der Tagesordnung. So gab es grünes Licht für die Planung neuer Außenanlagen in der Kita „Zur Sonne“, die bei der Sanierung der Feuerwache West und dem Bau der neuen Rettungswache beansprucht wurden. Zuvor hatten die Stadträte bereits 170.000 Euro für die Planung eines Kita-Neubaus im Ortsteil Großstädteln freigegeben. Er soll auf dem Grundstück der jetzigen Kindertagesstätte „Storchennest“ entstehen, die während der Bauphase weiterbetrieben und nach der Eröffnung des Neubaus abgerissen werden soll.

Von Rainer Küster