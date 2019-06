Markranstädt

Während die meisten Kommunen die Haushaltsdiskussionen bereits im vergangenen Jahr führten, stand das Thema auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Markranstädter Stadtrates. Der Doppelhaushalt 2020/21 steht an. Im Herbst soll er beschlossen werden. Dann allerdings schon vom neuen Stadtrat.

Derzeit sieht der Haushalt der Stadt vor, im Jahr 2020 etwa fünf Millionen Euro zu investieren, im Jahr 2021 etwa drei Millionen Euro. Davon profitiert im Bereich Hochbau im Jahr 2020 unter anderem das alte Ratsgut, das für 500 000 Euro umgestaltet werden soll. Auch die Sanierung des Stadtbades, die mit zwei Millionen Euro zu Buche schlägt, ist für das nächste Jahr fest eingeplant. Die Ortsfeuerwehr in Gärnitz bekommt für etwa eine Million Euro – verteilt auf beide Haushaltsjahre – ein neues Gebäude. Zudem werden 95 400 Euro in die Aufstockung der Räume für die Grundschule investiert.

80 000 Euro für barrierefreie Haltestellen

Im Jahr 2021 soll die Kita am Weißbachweg erweitert werden, wofür 85 000 Euro im Haushalt veranschlagt sind. Zudem werden – wie jedes Jahr – 80 000 Euro in die Errichtung barrierefreier Bushaltestellen investiert.

Im Bereich Tiefbau soll im nächsten Jahr der Teich in Schkölen für 205 000 Euro saniert werden. Zudem gibt es einige Maßnahmen im Bereich Straßen und Straßenbeleuchtung, die größte davon ist der Neubau eines Park + Ride-Parkplatzes an der Nordseite des Bahnhofs. Insgesamt soll in diesem Bereich etwa eine Million Euro investiert werden. Außerdem steht im Jahr 2020 unter anderem die Klimaanlage in der Stadthalle Markranstädt mit 120 000 Euro, im Jahr darauf die Instandsetzung des König-Albert-Parks mit 50 000 Euro auf dem Plan.

Verteilung der Mittel nach Priorität

Neben diesen Investitionen möchte die Stadtverwaltung auch einiges an beweglichen Vermögensgegenständen erwerben. So darf sich die Ortsfeuerwehr in Gärnitz im Jahr 2020 über neue Dienst- und Schutzkleidung sowie einen Mannschaftswagen und im Jahr 2021 über ein Hilfslöschfahrzeug freuen. Insgesamt sieht der Haushalt so noch einmal 452 000 Euro für die Gärnitzer Kameraden vor. „Warum wir in diesem Haushalt die anderen Feuerwehren kaum berücksichtigt haben, liegt daran, dass wir eine Prioritätenliste haben“, erklärte Bürgermeister Jens Spiske (Freie Wähler). „Ansonsten wäre es zu viel auf einmal.“ Zwar gebe es für die einzelnen Maßnahmen Fördermittel, der Eigenanteil müsse allerdings trotzdem gestemmt werden. „Das hat nichts mit mangelnder Wertschätzung zu tun“, so Spiske. „Unsere fünf Ortsfeuerwehren liegen uns sehr am Herzen.“

Ebenfalls vorgesehen sind der Trink- und Abwasseranschluss auf dem Sportplatz Großlehna, die Erweiterung des Speiseraums und die Küchenausstattung der Grundschule Markranstädt, Spielgeräte auf den Spielplätzen der Stadt sowie die Ersatzanschaffung von Bänken am Westufer des Kulkwitzer Sees.

Diskussion um Kassenautomat

Für einige Diskussion sorgte die Anschaffung eines Kassenautomaten in der Stadtverwaltung. Der schlägt mit 40 000 Euro zu Buche. „Das ist viel Geld für einen Automaten“, bemerkte etwa Kirsten Geppert, die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. „Ja“, bestätigte der Bürgermeister. „Aber auch in der Verwaltung wird zunehmend bargeldloser Verkehr gefordert.“ Am Automaten sollen Bürger künftig die Dienstleistungen und Dokumente, die sie in der Stadtverwaltung beantragen und in Anspruch nehmen, bezahlen können. Auch mit EC-Karte. „Das Personal, das bisher mit einem Sack Bargeld zur Bank geht, um es einzuzahlen, können wir dann in Zukunft anders einsetzen“, erklärte Spiske.

Insgesamt sei das Gewerbesteueraufkommen derzeit nicht schlecht, meinte der Bürgermeister. „Aber nach den Hochs kommen immer auch Tiefs. Deshalb geben wir das Geld in den kommenden zwei Jahren nicht mit vollen Händen aus, sondern investieren nachhaltig.“

Von Linda Polenz