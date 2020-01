Markranstädt

Ein 19-Jähriger ist in der Silvesternacht in Markranstädt bei Leipzig auf seinem Heimweg überfallen worden. Zwei 16 und 18 Jahre alte Mopedfahrer hätten ihn vom Fahrrad gestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Anschließend bedrohten die Angreifer, die dem 19-Jährige bekannt waren, ihn mit einer Pistole und verlangten Bargeld.

Da der junge Mann kein Geld bei sich hatte, zwangen die beiden Männer den 19-Jährigen, an einem Geldautomaten einen dreistelligen Betrag abzuheben. Gegen die beiden Täter wird wegen räuberischer Erpressung ermittelt.

Von ebu