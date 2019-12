Wo werden sich künftig in der Region Leipzig-Westsachsen Windräder drehen? Der Regionale Planungsverband legte nach Abwägung zahlreicher Stellungnahmen 16 Vorrang- und Eignungsgebiete fest. Bei Maltitz an der Landesgrenze zu Thüringen und in der Dahlener Heide wurden Standorte gestrichen.