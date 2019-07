Markranstädt

Jetzt ist es offiziell: In das seit 2014 leerstehende Objekt des Auto-Zulieferers Fehrer wird wieder Leben einziehen. In dieser Woche wurde der Kaufvertrag notariell beurkundet. Die holländische Morssinkhof-Rymoplast-Gruppe (MRG) ist damit der neue Eigentümer und will in den kommenden Monaten mindestens 20 Millionen Euro in seinen neuen Standort investieren, um im Oktober nächsten Jahres die Produktion aufzunehmen.

Standort Markranstädt ergänzt Produktion in Zeitz

Zu den sieben europäischen Standorten zählt auch eine Produktionsstätte in Zeitz. „Das neue Werk in Markranstädt wird das Portfolio ergänzen“, sagt MRG-Projektmanager Raymond Nienhuis und erklärt, was im Areal am Hopfenteich künftig passieren soll. „Wir sammeln sozusagen Pfandflaschen aus Plastik ein, sogenannte PET-Flaschen. Diese werden in Zeitz gewaschen und zu kleinen Splittern geschreddert, die wir Flakes nennen.“ Diese Flakes werden dann noch einmal intensiv gereinigt, da das Endprodukt Lebensmittelqualität haben muss. „Dann kommen die Flocken nach Markranstädt und werden hier zu Granulat verarbeitet, das wir an unsere Kunden liefern.“

Coca Cola kauft Schredder-Plastik für neue Flaschen

Die Kunden sind Unternehmen, die MRG das Granulat förmlich aus den Händen reißen. Coca Cola in Halle ist einer der größten Abnehmer in der Region und braucht es für die Herstellung neuer Flaschen. Auch deshalb sei der Standort Markranstädt eine strategische Entscheidung gewesen, sagt Nienhuis.

Anwohner müssen keine Geruchsbelästigung fürchten

Die Frage nach Emissionen quittiert er mit einem entspannten Lächeln. „Es gibt weder Geruch noch andere Belästigungen. Wir brauchen lediglich etwas mehr Strom als derzeit dort verfügbar ist. Hier wurde uns vom Energieversorger erst eine Bearbeitungszeit von 18 Monaten angekündigt, aber dann kam Frau Weber von der Markranstädter Wirtschaftsförderung ins Spiel und hat den Knoten gelöst.“ Raymond Nienhuis ist überhaupt voll des Lobes, wenn die Sprache auf die Wirtschaftsförderung kommt. Ob Stadt, Invest Region Leipzig GmbH oder Landkreis, überall habe man ihm Türen geöffnet. Die Zusammenarbeit sei wohltuend, meint er.

Bürgermeister Spiske freut sich über neues Leben in der Bude

Landrat Henry Graichen nimmt diesen Strauß gern an und betont: „Für die geplante Markranstädter Ansiedlung haben die Wirtschaftsförderer gut und professionell im Team gearbeitet.“ Befeuert wurde das Engagement sicher auch durch die Aussicht auf 50 neue Arbeitsplätze. „Die Lücke, die Fehrer hinterlassen hat, wird damit nicht ganz geschlossen“, sagt Bürgermeister Jens Spiske (FWM), „aber es gibt viel Entwicklungspotenzial und wir sind dankbar, dass nach fünf Jahren wieder Leben in die Bude kommt.“ Bei Fehrer waren zuletzt 160 Mitarbeiter tätig.

Vor dem Start wird umgebaut

Diese Bude muss MRG zuvor noch ein wenig umbauen. Das kleine Bürogebäude wird abgerissen, ebenso die kleine Halle, weil sie zu niedrig ist. „Hier entsteht ein Neubau mit mehr Höhe“, weiß Nienhuis. Man will gewappnet sein, denn Entwicklungspotenzial gibt es in der Tat reichlich. Sowohl die Kapazitäten von MRG als auch die Nachfrage am Markt würden eine deutlich höhere Produktion zulassen, meint Nienhuis „Leider fehlen die Ressourcen. Es gibt einfach nicht genügend Pfandflaschen, vor allem in Osteuropa.“ Das liege am dortigen Pfandsystem. Das Aufkommen eines Landes wie Tschechien könne MRG beispielsweise locker verkraften. Dann wäre die Lücke, die Fehrer in Markranstädt hinterlassen hat, möglicherweise ganz geschlossen.

Von Rainer Küster