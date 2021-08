Abenteuerferien im Markranstädter „Baumhaus“

Markranstädt

Wenn sich Grundschüler am ersten Tag des neuen Schuljahres wiedersehen, haben sie sich meist viel zu erzählen. So wird es auch in rund zwei Wochen wieder sein. In der Grundschule Markranstädt werden sich in die Berichte über heiße Strände, hohe Berge oder alte Pyramiden allerdings auch heimisch klingende Vokabeln mischen. Im Rahmen der Ferienbetreuung hat der Markranstädter Hort ein Programm auf die Beine gestellt, dessen Erlebniswert sich durchaus mit dem einer Urlaubsreise messen kann.

„Wir haben hier an jedem Wochentag zwischen 6 und 17.30 Uhr bis zu 80 Kinder zu betreuen. Da muss man sich schon etwas einfallen lassen“, sagt Hortnerin Simone Hering. Schon lange vor Beginn der Ferien sei deshalb an einem abwechslungsreichen Sommerprogramm gearbeitet worden. „Das bestand am Ende aus rund 20 Angeboten, aus denen die Kinder zusammen mit ihren Eltern wählen konnten“, erläutert die Erzieherin.

Der Basteltag zählte im Ferienprogramm zu den Schlechtwetter-Varianten. Hortnerin Simone Hering schaut Hanna (7) und Jannis (9) beim Modellieren über die Schulter. Quelle: André Kempner

Ziel des Ganzen: Jedes Kind kann an mindestens zwei der Events teilnehmen. Das Spektrum reicht von Besuchen im Kletterwald Lützen oder in der „Kleinen Farm“ Markranstädt über einen Badetag im Freibad, Tanz- und Bastelkurse bis hin zur beliebten Übernachtung im „Baumhaus“.

Natürlich musste das Betreuerteam trotz aller Planungen flexibel reagieren. „Den Programmablauf bestimmt das Wetter. Auf der anderen Seite gab es bei einigen Veranstaltungen so viel Zuspruch, dass wir sie zweimal durchführen mussten, um allen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen“, berichtet Simone Hering. So habe es schließlich zwei Nächte im Hort gegeben. „Und auch die Tanzkurse sowie der Besuch im Lützener Tierpark wurden wiederholt.“

Besonders begeistert seien die Kinder von der „Woche der Länderküche“ gewesen, berichtet die Hortnerin Hering. „Jeden Tag standen dabei die kulinarischen Spezialitäten eines anderen Landes im Mittelpunkt, die dann von den Kids selbst zubereitet wurden.“ Die kulinarische Weltreise habe unter Beobachtung des jungen Reporter-Teams gestanden, das seine Recherchen über die fünf abwechslungsreichen Wochen in der eigenen Ferienzeitung veröffentlichte. Ein wirklich unterhaltsames Blatt, das neben Interviews mit den Erziehern auch sämtliche Neuigkeiten aus der Einrichtung, die Höhepunkte des Ferienprogramms, den Wetterbericht und die Rezepte aus der „Länderküche“ enthält. Eine Rätselseite durfte natürlich auch nicht fehlen.

In dieser Woche soll es beim Geocaching noch einmal hinaus in die Natur und dabei auf Schatzsuche gehen. Sicher werden dann wieder die Becherlupen zum Einsatz kommen. „Damit knüpfen wir gleich noch einmal an den Tag der Naturbeobachtungen an, der allen Kindern besonders viel Spaß gemacht hat“, sagt Simone Hering. Sie werden am ersten Schultag bestimmt viel zu erzählen haben, die Markranstädter Hortkinder.

Von Rainer Küster