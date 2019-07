Markranstädt

Der Streit um die Stadtmöbel in der Leipziger Straße in Markranstädt geht in die nächste Runde. Stadtrat Jens Schwertfeger ( CDU) fordert, dass Bank und Tisch umgehend aufgestellt werden. Vandalismus-Potenzial kann er an dieser Stelle nicht erkennen.

„Die Debatte um das Aufstellen von Sitzelementen im Gehwegbereich vor dem Gebäude Leipziger Straße 20 in Markranstädt beschäftigt den Stadtrat und Bürger bereits seit geraumer Zeit“, erklärt Schwertfeger. Es handele sich bei dem in Frage stehenden Areal eindeutig um eine Verkehrsfläche auf privatem Grund. „Sie ist ausschließlich mit öffentlichen Mitteln gestaltet worden. Und dennoch wird jetzt die Aufstellung der Bänke an dieser Stelle durch den Eigentümer verweigert.“ Zu Unrecht, wie Schwertfeger findet. „Der Eigentümer hatte die Fläche seinerzeit aus einer Insolvenz angekauft und ihm durfte klar sein, dass eine öffentliche Nutzung der kleinen Platzfläche bestand“, so Schwertfeger.

Erhöhte Aufenthaltsqualität könne nicht erreicht werden

Wie berichtet waren die Stadtmöbel in der Leipziger Straße vor dem Geschäft der Firma G&B erneut Thema in der jüngsten Stadtratssitzung. Eigentlich sollten die Verweilmöbel längst aufgebaut sein – und den Bürgern als Ruheoase dienen. Als Bank und Tisch allerdings im vergangenen Jahr aufgestellt werden sollten, kam die Eigentümerin auf die Straße geeilt und hinderte die Handwerker an der Montage. Die Eigentümerin ist Kirsten Geppert, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Stadtrat. Bürgermeister Jens Spiske, der zudem Stadtchef der Freien Wähler ist, erklärte in der jüngsten Stadtratssitzung, dass man möglicherweise vom Vorhaben, Bank und Tisch an dieser Stelle aufbauen zu wollen, Abstand nehmen müsse. „Ich bin auf Grund des Standortes, der Verschmutzung im Stadtgebiet und der anhaltenden Sachbeschädigung der Auffassung, dass dort eine erhöhte, positive Aufenthaltsqualität nicht erreicht werden kann“, sagt der Bürgermeister auf Nachfrage der LVZ.

„Erschreckende und unwürdige Logik“

„Bisher hat der Bürgermeister den Anschein erwecken können, dass er die Angelegenheit im Sinne der Bürger der Stadt zu lösen bereit wäre“, meint indes CDU-Stadtrat Schwertfeger. „Nun hat er die Katze aus dem Sack gelassen.“ Ein kleiner Platz, der an dieser Stelle als Rücksprung aus der sonst geschlossenen Häuserreihe eine ganz besondere stadtgestalterische Qualität und einen sehr hohen Aufenthaltswert habe, werde nun als Schmuddelecke von Markranstädt dargestellt. „Von anhaltender Sachbeschädigung ist die Rede“, so Schwertfeger. „Dabei sind seit der Sanierung der Leipziger Straße noch keinerlei größere Beschädigungen an Tischen, Bänken oder Fahrradständern bekannt. Folgt man der erschreckenden und für einen Bürgermeister unwürdigen Logik, so müssten nun sämtliche Sitzgelegenheiten in der Stadt zurück gebaut werden, um dem Vandalismus noch weiter Einhalt zu gebieten.“

Eigentümer hat Gestaltungskonzept zugestimmt

Die Gestaltung des Platzes vor dem Geschäft G&B ist Teil des Gesamtkonzeptes für die Leipziger Straße. Wie dem Stadtratsbeschluss BV/0591-1 aus dem Jahr 2013 zu entnehmen ist, wurde die Teilfläche nur unter der Voraussetzung verkauft, dass Henri Geppert, der Inhaber der Firma G&B und Ehemann von Kirsten Geppert, dem Gesamtkonzept zustimmt. Dieser Teil der Leipziger Straße gilt als Ortsmittelpunkt von Markranstädt.

Bänke werden andernorts in Markranstädt genutzt

„Hoffentlich siegt die Vernunft“, meint Schwertfeger. „Denn geht man durch unsere Stadt, so werden die Bänke ganz rege und vom gesamten Querschnitt der Bürger zweckentsprechend benutzt.“ Auch die kleine Platzfläche vor der Leipziger Straße 20 zeige insbesondere zu Zeiten des dort initiierten Kinderflohmarktes, welches Potenzial und welche gehobene Aufenthaltsqualität in ihr stecke. „Man darf sicher die Frage stellen, ob dem Bürgermeister die Abwägung zwischen den Interessen der Stadt und ihrer Bürger und privaten Zielen und Befindlichkeiten entglitten ist“, so Schwertfeger. „Die Bänke sollten nun schnellstmöglich zum Nutzen der Bürger aufgestellt werden.“

Von Linda Polenz