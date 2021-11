AfD-Antrag sorgt für Eklat im Markranstädter Stadtrat

Markranstädt

Ein Antrag der AfD-Fraktion hat in der jüngsten Sitzung des Markranstädter Stadtrates noch zu später Stunde zu hitzigen Diskussionen geführt. Um den Menschen wieder die Möglichkeit eines Corona-Tests vorzuhalten, sollten die Stadträtinnen und Stadträte beschließen, das vor kurzem geschlossene Testzentrum im Sportcenter wieder zu eröffnen.

Zwei Möglichkeiten der Wiedereröffnung

Dass der Antrag am Ende abgelehnt wurde, geriet nach der zuvor geführten Diskussion fast in den Hintergrund. Zunächst erläuterte Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos), dass es zwei Varianten der Wiedereröffnung gebe. „Zum einen könnte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) das Testzentrum betreiben, zum anderen die Stadt Markranstädt selbst.“ Bei beiden Varianten gebe es jedoch erheblichen Klärungsbedarf, beispielsweise über die Abrechnung der Kosten, da die Tests ja nicht mehr kostenfrei für die Bürger seien. „Außerdem müssten wir, sollte die Stadt das selbst betreiben wollen, Testpersonal akquirieren und beispielsweise Schutzausrüstung oder entsprechende Hard- und Software beschaffen“, so Stitterich. Allerdings gelte mit der neuen Corona-Schutzverordnung in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel, worunter ausschließlich Geimpfte und Genesene, nicht aber Getestete zählen.

Stadträte uneins

„Unter 3G-Bedingungen sollte die Stadt ein Testzentrum zur Verfügung stellen“, meinte Kirsten Geppert, die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Markranstädt (FWM). Fraktionskollege Eddy Donat hingegen hatte die Finanzen der Kommune im Blick. „Wenn ohnehin 2G gilt, brauchen wir nicht das Geld der Stadt für eine Testmöglichkeit ausgeben“, sagte er. „Wenn dann sowieso keiner hinkommt, weil keiner einen Test braucht.“

Impfaufruf sorgt für hitziges Wortgefecht

Das rief CDU-Stadtrat Michael Unverricht auf den Plan. „Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Stadt am nächsten Freitag eine Impfaktion mit dem DRK im Mehrgenerationenhaus von 13 bis 19 Uhr durchführt“, sagte er. Daraufhin meldete sich AfD-Stadtrat Edgar Naujok zu Wort. „Das ist der Gipfel, dass hier im Stadtrat auch noch fürs Impfen geworben wird“, schimpfte er lautstark. Er selbst sei ungeimpft. „3G wird wieder kommen und dann sollte die Stadt vorbereitet sein“, meinte er. „Das Grundgesetz interessiert aber offenbar keine Sau.“

Dem widersprach schließlich CDU-Stadträtin Birgit Riedel. „Mich interessiert das Grundgesetz sehr wohl. Mich interessiert die körperliche Unversehrtheit der Menschen“, erklärte sie. „Und ich möchte zu Protokoll geben, dass ich keine Sau bin.“

Von Linda Polenz