Alle Bioabfälle aus Leipzig und dem Landkreis kommen auf Deponie Cröbern

In unmittelbarer Nachbarschaft der Deponie Cröbern sollen künftig sämtliche Bioabfälle aus dem Landkreis Leipzig und der Messestadt verwertet werden. Dazu geht ab 2020 eine Kompost- und Energieanlage (KEA) in Betrieb. Die Anlage wird mit einer Kapazität von 42 000 Tonnen auf dem Gelände der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) errichtet.

Das Vorhaben ist Teil des ersten Nachhaltigkeitsberichtes, den Vertreter der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (WEV) sowie des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Westsachsen (ZAW) am Donnerstag in Leipzig vorstellten. Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit: Wie passen diese beiden Themen zusammen? Ein fast 80-seitiger Bericht gibt darauf Antworten.

Anlage leistet Beitrag zum Klimaschutz

Leipzigs Bürgermeister und ZAW-Vorsitzender Heiko Rosenthal betonte bei der Vorstellung, dass auch die Zentraldeponie Cröbern im Sinne der UN-Definition einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leiste. „Seit der Inbetriebnahme im Jahr 1995 wurden rund 13,6 Millionen Tonnen Abfälle abgelagert, seit 2005 nur noch Abfälle, die nicht verwertet werden können, weil sie zum Beispiel Schadstoffe enthalten.“ Auch die MBA leiste einen Beitrag zum Klimaschutz, erklärte Rosenthal. „Rund 135 000 Tonnen Haus- und Sperrmüll werden hier jährlich vorbehandelt. Durch die Rückgewinnung von Wertstoffen, wie Schrott und Holz und die Produktion von Brennstoffen für die thermische Verwertung, wird Nachhaltigkeit erreicht. Durch die Verstromung von Deponiegas und eine Photovoltaikanlage wird auch der meiste Strom selber und grün erzeugt.“

Nutzungsmöglichkeiten für die Zeit nach 2035 gesucht

Landrat Henry Graichen ( CDU) lobte das vielfältige Engagement der VEW. Bereits jetzt werde dafür Sorge getragen, die Möglichkeiten künftiger Generationen nicht einzuschränken. So werde intensiv über Nutzungsmöglichkeiten für die Zeit nach 2035 nachgedacht, wenn die Verfüllung voraussichtlich endet. Vieles ist denkbar – Gleitschirmfliegen, Mountainbike-Strecken, Kunstprojekte oder eine Sommerrodelbahn. Rekultivierung und sichere Deponienachsorge funktioniert natürlich nicht ohne Geld auf der hohen Kante. „Diese Absicherung ist gegeben“, versicherte Graichen, WEV-Aufsichtsratschef. „Bereits jetzt werden Gelder zurückgelegt, so dass die Finanzierung über Jahrzehnte gesichert ist.“ Es werde viel dafür getan, dass nachfolgende Generationen nicht für heutige Abfallablagerungen bezahlen müssen. Die Rückstellungen würden einen dreistelligen Millionenbetrag ausmachen, so der Landrat.

Zeitnah beschäftigt den WEV vor allem das Thema Bioabfall. Die neue Anlage werde jährlich bis zu 20 000 Tonnen Kompost produzieren, hieß es. Derzeit laufen Versuche mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig, aus Kompost und der vorhandenen Bodenmasse geeignetes Material für die Oberflächenabdeckung der Deponie herzustellen. „Außerdem soll der Kompost an Wertstoffhöfen auch den Bürgern angeboten werden“, so Rosenthal. Das bei der Vergärung gewonnene Biogas wird zudem in zwei neu zu errichtenden Blockheizkraftwerken in Strom für das öffentliche Netz und Wärme zum Betrieb der Vergärungsanlage umgewandelt. „Alle Prozesse – Abfallannahme, Aufbereitung, Vergärung – finden in geschlossenen Systemen statt. Lärm- oder Geruchsbelästigungen werden so zuverlässig ausgeschlossen“, heißt es im Bericht. Die KEA integriere sich auch optisch in den Standort und bedeute keinen neuen Landschaftsverbrauch. Die Flächen seien bereits zu mehr als 90 Prozent versiegelt.

Von Simone Prenzel