Alle können bei der Stadtentwicklung Markranstädts mitreden

Markranstädt

Knapp zwei Jahre wurde daran gewerkelt, nun liegt der Entwurf des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Insek) für die Stadt Markranstädt vor. Bis zum 14. April können interessierte Bürgerinnen und Bürger nun ihre Stellungnahmen dazu abgeben.

Vor allem die Älteren im Fokus

Im Wesentlichen orientiert sich das Insek an einem Leitsatz: Markranstädt soll die „liebenswerte Kleinstadt vor den Toren Leipzigs“ bleiben. Dennoch soll die Kommune auch moderat wachsen – um bis zu 1000 Einwohner bis zum Jahr 2035. „Mit Blick auf die Bevölkerungsstruktur ist davon auszugehen, dass vor allem der Anteil älterer Ein- bis Zwei-Personen-Haushalte steigt. Der Anteil der Bevölkerungsgruppe im Alter von 0 bis 15 Jahren bleibt weitestgehend stabil oder steigt leicht an“, heißt es im Konzeptentwurf. Dennoch: „Die Betreuungsangebote für Kinder bis sechs Jahren bedürfen zukünftig einer Erweiterung, da die Kapazitätsgrenzen bereits aktuell erreicht sind.“

Entspannter sei es im Bereich der Schulen. „Es ist zukünftig nicht von einem massiven Anstieg der Schülerzahlen auszugehen. Die Entwicklung der Auslastungen der drei Grundschulen, der Oberschule und des Gymnasiums sollten trotzdem engmaschig beobachtet werden. Gegebenenfalls sind temporäre Erweiterungen notwendig. Diese sollten eine flexible Nutzung ermöglichen“, so die Aussagen im Konzeptentwurf. Die Grundschule Markranstädt ist gerade in der Erweiterung, die soziale Infrastruktur spielt im Entwurf eine tragende Rolle.

650 Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich

Das Insek ist ein Handlungspapier, das die strategische Stadtentwicklung für die nächsten Jahre betrachtet. „Von Anfang an war klar, dass diese Fortschreibung nicht nur ein Verwaltungsakt sein, sondern die breite Öffentlichkeit einbezogen werden sollte“, erklärt Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). „Ich freue mich, dass unserer Einladung auf eine aktive Stadtgestaltung bis zum Jahr 2035 rund 650 Bürgerinnen und Bürger gefolgt sind.“ Sie sei beeindruckt von den vielen kreativen und interessanten Ideen, die Markranstädt auf eine lebendige Zukunft vorbereiten. „Das Insek hat alle diese Vorschläge zusammengeführt, gebündelt und mit übergeordneten Rahmenkonzepten abgestimmt“, so Stitterich. Nun sei es ein Hausaufgabenheft für die Verwaltung, „mit konkreten Zielen und den damit verbundenen Maßnahmen“.

Zahlreiche Maßnahmen konkret geplant

So soll beispielsweise das Schloss Altranstädt, in dem 1706 der Altranstädter Frieden zwischen Schwedenkönig Karl XII. und August dem Starken unterzeichnet wurde, zu einem Kulturzentrum ausgebaut werden. Dafür sollen zunächst die Potentiale definiert und dann mit Vereinen und Akteuren Ziele vereinbart werden. Ebenfalls unter den Pilotprojekten: die Ziegelstraße. Das Gebiet rund um das Gelände der alten Automobilfabrik MAF soll zum soziokulturellen Zentrum ausgebaut werden. Dafür sollen neben Vereinen auch junge Menschen und Familien eine Heimstatt auf dem Areal finden. Auch eine Sanierung und ein Ausbau der alten Hallen ist vorgesehen. Ebenfalls im Fokus: das Südufer des Kulkwitzer Sees. In Göhrenz soll ein touristisches Übernachtungsangebot entstehen. Für das Markranstädter Stadtbad, das seit zwei Jahren brach liegt, sollen „zukunftsfähige Lösungsansätze“ gefunden werden.

„Für uns ist das Dokument nach Beschlussfassung unser Handlungsleitfaden bis zum Jahr 2035“, erklärt Stitterich. Sie lade alle Markranstädterinnen und Markranstädter ein, die Gelegenheit zur Stellungnahme zu nutzen und sich damit an der strategischen Ausrichtung der Stadt zu beteiligen.

Von Linda Polenz