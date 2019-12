Leipzig

Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen Teile der Gemeinden Dölzig und Frankenheim westlich von Leipzig am Montag evakuiert werden. Hobbysucher mit einer Sonde hatten den Fünf-Zentner-Blindgänger am Sonntag gegen 11.45 Uhr auf einem Feld an der Bundesstraße 181 gefunden.

Sprengmeister entscheidet

Der Sprengmeister des Kampfmittelbeseitigungsdienstes muss nun die Lage einschätzen und den Zustand der Bombe begutachten. Nach jetzigem Stand muss die Bombe vor Ort gesprengt werden. Der Experte hat auch das letzte Wort über den im Augenblick geltenden 1000-Meter-Sperrkreis. Das Areal umfasst Teile des Gewerbegebiets in Frankenheim und den oberen Teil von Dölzig, zwischen der Gaststätte Goldener Hirsch und der Bundesstraße.

Notunterkunft in Diskothek

Grundschule und Kindergarten in Dölzig haben am Montag geöffnet. Eine Notunterkunft soll in der Diskothek Sax im Dölziger Gewerbegebiet eingerichtet werden. Die Stadt Schkeuditz hat ein Bürgertelefon eingerichtet unter der Nummer: 034204/88123.

Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Bombenfund in Leipzig für einen Ausnahmezustand gesorgt. Im Stadtteil Eutritzsch mussten bis zu 9000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

LVZ.de begleitet den Tag in einem Liveticker.

Von mro