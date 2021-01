Markranstädt

Die wertvollen Stücke müssen sorgfältig in Kartons verpackt werden. In dieser Woche zieht das Markranstädter Heimatmuseum aus dem Alten Ratsgut aus. Grund ist dessen umfangreiche Sanierung nebst Umbau. Die soll im Februar starten.

Baufreiheit nötig

Um die Baufreiheit für Abbrucharbeiten herzustellen, heißt es nun also Kisten packen. Seit Ende Dezember ist bekannt, dass das Museum aufgrund des Bauumfangs ausgelagert werden muss, heißt es aus dem Rathaus. Im Erdgeschoss des Alten Ratsguts sollen neue Toiletten und ein barrierefreies WC eingebaut werden. Dazu müssen Rohre über das Untergeschoss verlegt werden. In dem befindet sich seit 2007 das Heimatmuseum. Für die geplante Nutzung des Mehrgenerationenhauses (MGH) müsse zudem ein zweiter Rettungsweg außen angebracht werden. Dazu werde der Rettungsweg im Heimatmuseum angepasst und eine Tür verlegt, heißt es.

Anzeige

Barrierefreie Ertüchtigung des Museums nicht möglich

„Ich habe großen Respekt vor unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern Hanna Kämmer und Dieter Rackwitz, die sich dieser Aufgabe unerschrocken angenommen haben“, lobt Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) das Engagement der Stadtgeschichtler. „Ich weiß, dass wir viel verlangen, und ich bin ihnen sehr dankbar dafür.“ Nach Fertigstellung des Umbaus soll das Museum vorerst wieder im Untergeschoss untergebracht werden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten des Alten Ratsguts sei eine barrierefreie Ertüchtigung nicht möglich. „Wir werden die Gelegenheit aber nutzen und die Räume des Museums schön herrichten“, meint Stitterich.

Umzug ins Depot: Hanna Kämmer und Dieter Rackwitz packen Exponate ein. Quelle: Kempner

Ziel auch: Neue Kita-Plätze

Für etwa 1,2 Millionen Euro soll das Alte Ratsgut zu einem Soziokulturellen Zentrum werden. Neben dem MGH soll auch die Volkshochschule ins Gebäude ziehen. Der Stadtrat hat der Investition im Juli zugestimmt. Vermutlich auch, weil sich durch den Umbau des Alten Ratsgutes ein zweites Problem lösen lässt: die fehlenden Kita-Plätze. Denn: Ziehen MGH und Volkshochschule am derzeitigen Standort aus, bekommt die Kita „Weißbachzwerge“ mehr Räume – und kann dann auch mehr Kinder aufnehmen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausstellung im Bürgerrathaus

Etwa ein Jahr sollen die Arbeiten am Alten Ratsgut dauern. In dieser Zeit gibt es eine kleine Ausstellung der wertvollen Stücke aus dem Heimatmuseum im Foyer des Bürgerrathauses. Die Exponate werden in teilweise historischen Vitrinen ausgestellt, unter anderem zu Bergbau, Kirche, Schule und dem Kinderfest. Ergänzt werde die Ausstellung durch historische Ansichten und Bilder, heißt es aus dem Rathaus. „Ich freue mich, dass wir den Markranstädtern mit der Ausstellung im Rathaus einen kleinen Blick in die Geschichte unserer Stadt erhalten“, sagt Stitterich. Der weitaus größere Teil der Exponate werde allerdings während des Umbaus eingelagert.

Von Linda Polenz