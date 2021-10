Altranstädter Blaskapelle sucht Verstärkung

Markranstädt

Die Altranstädter Blaskapelle „Die lustigen Heimatmusikanten“ feiert in diesem Jahr ihren 30. Gründungstag. Und sie sucht jederzeit Mitstreiter. „Jeder, der ein Blasinstrument spielen kann, ist bei uns herzlich willkommen“, betont Mitglied Volkmar Beyer.

„Spielen alles, was eine Blaskapelle so spielt“

Die Hobbymusiker treten beispielsweise auf Volks- und Heimatfesten, in Gartenvereinen oder bei Festumzügen auf. Auch in Geflügel- und Kleintiervereinen sowie in Altenheimen haben sie bereits aufgespielt. „Wir waren dabei schon in einigen Städten und Dörfern und haben Freude und gute Laune verbreitet“, berichtet Beyer.Zum Standardrepertoire gehören Walzer, Märsche, Polkas, Stimmungsmusik. „Alles, was eine Blaskapelle eben so spielt“, sagt Beyer. „Egal ob beim Frühschoppen, bei Oktoberfesten oder Betriebsjubiläen.“

„In Altranstädt kennt uns jeder“

Auf Grund der Corona-Pandemie wird die Blaskapelle kein großes Geburtstagsfest feiern können. „Wir wollen allerdings Björn Ambrosch danken, der die gesamte Zeit über die Leitung innehatte“, schildert Beyer. Derzeit seien insgesamt neun Musiker aktiv, zwei Frauen und sieben Männer. „Wir würden uns wirklich über Verstärkung freuen“, so der Altranstädter. Derzeit werde durch Corona nicht geprobt, Interessenten sollten sich dennoch melden. „In Altranstädt kennt uns jeder“, erzählt Beyer und muss lachen. „Da ist es kein Problem, uns zu finden.“

Kontakt über Telefon 034205 83101

Von Linda Polenz