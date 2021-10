Kriege gab es in der Geschichte Europas häufig. Genau so oft gab es allerdings auch Friedensvereinbarungen und die haben die europäische Nachkriegsordnung meist nachhaltig geprägt. Diesem Friedenserbe fühlt sich das Netzwerk „Places of Peace“ verpflichtet, das an diesem Wochenende in Markranstädt seine Jahrestagung durchführt.