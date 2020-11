Asylbewerberheim in Markranstädt unter Quarantäne

Markranstädt

Die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Markranstädt steht unter Quarantäne. Wie das Landratsamt des Landkreises Leipzig mitteilt, ist eine Familie, die die Einrichtung bewohnt, positiv getestet worden. Infolge dessen wurden alle knapp 100 Bewohner sowie die Mitarbeiter der Unterkunft auf das Corona-Virus getestet. Ergebnisse sollen am Donnerstag vorliegen. Dann wird auch über das weitere Vorgehen entschieden.

Bewohner spazieren raus

„Über Sprachmittler haben wir die Bewohner über die Situation informiert und zur Quarantäne belehrt“, erklärt Pressesprecherin Brigitte Laux. Allerdings: Anwohnern berichten, dass immer wieder Bewohner die Einrichtung verlassen, zum Teil über die niedrigen Fenster. Ein Besuch vor Ort am Mittwoch bestätigt diese Aussagen: Junge Männer spazieren aus der Unterkunft mit Sporttasche oder zum Telefonieren. Auch geraucht wird zum Teil rings um die Einrichtung.

Der Katastrophenschutz des Deutschen Roten Kreuzes Leipzig-Land liefert das Essen. Quelle: Linda Polenz

Während die Polizei am Dienstag noch den Haupteingang der Asylbewerber-Einrichtung bewacht hat, war das Einsatzfahrzeug am Mittwoch verschwunden. „Die Bewohner wurden über Dolmetscher und Aushänge in verschiedenen Sprachen über die Quarantäne und die Konsequenzen informiert“, so Laux. „Um den Ernst der Lage zu verdeutlichen, war die Polizeipräsenz am Dienstag hilfreich.“ Die weitere Überwachung der Quarantäne würden Mitarbeiter und Sicherheitsdienst übernehmen.

DRK bekocht die Bewohner

Neun ehrenamtliche Helfer des DRK Leipzig-Land unterstützen derweil die Menschen in der Unterkunft. Weil die wegen der Quarantäne das Haus nicht mehr verlassen dürfen und auch die Küche geschlossen wurde, kochen sie für die knapp hundert Bewohner. „Wir haben am Montag das Abendbrot geliefert, am Dienstag drei Mahlzeiten vom Frühstück bis zum Abendbrot vorbeigebracht und am Mittwoch ebenso", erzählt Sprecherin Kristina Krüger. Am Dienstag stand zum Beispiel Hühnerfrikassee auf dem Plan. „10kg Reis, 15kg Hühnerfleisch, 12kg Hühnerbrühe, jede Menge Erbsen & erlesene Gewürze ergeben 98 Portionen", postete das DRK selber auf seinem Twitter-Kanal. Der Auftrag läuft zunächst bis Donnerstagabend.

Entwarnung gab es aus dem Landesamt für Schule und Bildung. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch wurden keine neuen Quarantäne-Fälle aus den Markranstädter Schulen gemeldet, heißt es von Pressesprecher Roman Schulz.

Das Heim ist aktuell nur zu knapp 60 Prozent belegt, um die Hygienevorschriften einzuhalten, so das Landratsamt. In der Vergangenheit gab es immer wieder Unstimmigkeiten wegen der Unterkunft, nicht zuletzt im Markranstädter Stadtrat.

