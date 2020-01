Auf Tuchfühlung mit dem Handwerk

Markranstädt

Wohin nach der Grundschule? Was machen nach der Schule? Dieser Frage gingen am Freitagnachmittag wieder zahlreiche Schüler aus Markranstädt und Umgebung nach. Die Oberschule und das Gymnasium öffneten die Türen des gemeinsamen Campus – und gaben einen Einblick in den Schulalltag.

Seit 2018 ist Gymnasium wieder eigenständig

Der Wechsel von der Grundschule auf die weiterführenden Schulen stellt Eltern vor eine wichtige Entscheidung für ihre Kinder. Gehen Sohn oder Tochter auf ein Gymnasium oder die Oberschule? In Markranstädt oder woanders? „Die beiden Markranstädter Schulen gehören zu den modernsten in Sachsen und sind unter anderem mit interaktiven Tafeln und neuesten Computerarbeitsplätze mit Notebooks und Tablets ausgestattet“, sagt Stadtsprecherin Heike Helbig. Seit 1. August 2018 ist das Markranstädter Gymnasium wieder eigenständig, zuvor wurde es wegen zu geringer Schülerzahlen als Außenstelle von Schkeuditz geführt.

Marie Herrmann, Schüler Kilian und Schulleiterin Gabriele Reißmann (v.l.) mit Robotik in der Oberschule. Quelle: Kempner

Neues Projekt mit Markranstädter Firma

Besonderes Augenmerk wird in beiden Schulen auf die Berufsorientierung gelegt. „Die Stadt unterstützt seit 2008 die Verknüpfung von Schule und Wirtschaft“, erklärt Markranstädts Erste Beigeordnete Beate Lehmann ( CDU). So unterstützten ortsansässige Firmen verschiedene Projekte der Schüler. „Das nächste Projekt in Sachen Berufsorientierung steht schon in den Startlöchern“, so Lehmann. Die Firma Heinrich Schmid werde am Gymnasium mit den Schülern im Rahmen des Physikunterrichts Akustiksegel in einem Klassenzimmer anbringen. „Die Veränderung der Akustik wird damit gemessen und empfunden“, sagt Lehmann. In Kunst erfolge die farbliche Gestaltung. „So lernen die Schüler nach und nach die Vielseitigkeit des Handwerks kennen und erkennen, dass an das Wissen aus Mathematik und Physik angeknüpft werden kann.“ Ein Handwerksbetrieb sei nicht nur etwas für die Oberschüler. „Die Kinder und Jugendlichen lernen, dass man auch im Handwerk Karriere als Führungskraft machen kann.“

Das jüngste Projekt des Raumgestalters Schmid wurde am Freitag in der Oberschule eingeweiht. Gemeinsam mit den Schülern gestaltete das Unternehmen den Schulflur neu.

Von Linda Polenz