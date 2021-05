Aufzug am Bahnhof Markranstädt rückt näher

Markranstädt

Der lang ersehnte Aufzug am Markranstädter Bahnhof rückt näher: Der Stadtrat hat Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) beauftragt, eine Absichtserklärung zum stufenlosen Ausbau des Bahnhofs auszufertigen. Dabei gibt es allerdings noch ein paar Knackpunkte.

Stadt muss Betriebskosten zahlen

So will die Bahn zwar mit Fördermitteln den Aufzug bauen, nicht aber für die Betriebskosten aufkommen. Die belaufen sich nach derzeitigem Stand auf etwa 30 000 Euro pro Jahr, festgeschrieben auf 15 Jahre. Damit entstehen der Stadt Markranstädt Kosten in Höhe von insgesamt etwa 450 000 Euro. Dies beinhaltet unter anderem die Reinigung und die Beseitigung von Schäden durch Vandalismus. Um überhaupt die Förderfähigkeit des Bahnhofs zu prüfen, muss eine solche Absichtserklärung nun für Sicherheit bei der Übernahme der Betriebskosten durch die Stadt erstellt werden.

Fahrgastzahlen eigentlich zu gering

Der Aufzug in Markranstädt ist bereits seit Jahren ein Thema. Mobilitätseingeschränkte Menschen oder Eltern mit Kinderwagen erreichen den Bahnhof bisher nur über Stufen. Das Problem bis jetzt: Die Bahn baut erst dann Aufzüge, wenn mindestens eine Fahrgastzahl von 1000 Ein- und Ausstiegen pro Tag im Jahresdurchschnitt erreicht wird. Das ist in Markranstädt nicht der Fall. Deshalb sei die Finanzierung nun über eine Bundesfinanzierung in Höhe von 100 Prozent der Baukosten geplant, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Klinik in Altscherbitz soll für Aufzug sorgen

Demnach wird für die Förderung auf eine Sonderregelung zurückgegriffen, nach der ein Aufzug auch beim Unterschreiten der geforderten Fahrgastzahlen möglich ist, wenn im Umkreis von ein bis zwei Kilometern um den Bahnhof eine öffentliche Behinderteneinrichtung vorhanden ist und nachweislich durch den Ausbau die Zahl der Reisenden ansteigt. Begründet wird die Maßnahme nun mit dem steigenden Beförderungsbedarf zur Tagesklinik des Krankenhauses Altscherbitz am Standort Markranstädt.

Von Linda Polenz