Nun ist es offiziell: Nachdem die LVZ darüber berichtet hatte, dass jüngst gefasste Beschlüsse des Markranstädter Stadtrates nicht rechtsgültig sein könnten, hat dies das Landratsamt des Landkreises Leipzig jetzt bestätigt. Die Niederlegung der Stadtratsmandate von Bianca und Ralf Juhnke muss erneut auf die Tagesordnung. Und zwar am Donnerstag.

Erst verlassen die Juhnkes die AfD

Die beiden Juhnkes wollen nach ihrem AfD-Austritt auch den Stadtrat von Markranstädt verlassen. Das geht laut Sächsischer Gemeindeordnung nur aus wichtigem Grund – worüber der Rat abstimmen muss. Sowohl Bianca als auch Ralf Juhnke sehen diesen Grund in ihrem Austritt aus der AfD. Ihr Argument: Die Markranstädter hätten sie nicht ihrer selbst willen, sondern wegen ihrer Parteizugehörigkeit gewählt. Daher stünden ihnen die Mandate nicht mehr zu.

„Nach Prüfung des Sachverhaltes sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die Beschlüsse rechtswidrig gefasst wurden“, heißt es auf Nachfrage aus dem Landratsamt. Konkret geht es um die Befangenheit des Ehepaares Juhnke. „Da die Betroffenen ihr Plätze im Gremium nicht verlassen haben, liegt eine Verletzung des Paragrafen 20, Absatz 4, der Sächsischen Gemeindeordnung vor“, so das Landratsamt. In diesem Absatz der Gemeindeordnung heißt es: „Wer an der Beratung und Entscheidung wegen Befangenheit nicht mitwirken darf, muss die Sitzung verlassen. Ist die Sitzung öffentlich, darf er als Zuhörer anwesend bleiben.“ Das ist in der Beratung am 15. April allerdings nicht geschehen. Auch die Befangenheit wurde weder von den betroffenen Stadträten noch von der Stadtverwaltung erklärt.

Es sei, so das Landratsamt weiter, die Stadt Markranstädt selbst gewesen, die um die Prüfung der Beschlüsse gebeten hat. „Der Stadt wurde das Prüfergebnis mitgeteilt und vor Erlass einer Beanstandung die Möglichkeit gegeben, die rechtswidrigen Beschlüsse selbst aufzuheben und neu zu fassen“, so die Kommunalaufsicht.

Kommune sieht offenbar keinen Rechtsverstoß

Das soll nun passieren – obwohl die Kommune offenbar keinen Rechtsverstoß sieht. „Auch wenn Frau und Herr Juhnke tatsächlich nicht mit abgestimmt haben, so könnte allein das Verweilen in den Reihen des Stadtrates während der Abstimmung nach teilweiser Rechtsauffassung eine unerlaubte Form der Mitwirkung an der Abstimmung darstellen“, erklärte Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). „Nach nochmaliger Beratung mit der Kommunalaufsicht sind wir daher zu dem Entschluss gekommen, die entsprechenden Beschlüsse aus der Stadtratssitzung vom 15. April vorsorglich aufzuheben und neu fassen zu lassen.“

Am Donnerstag um 18.30 Uhr findet nun die nächste Sitzung des Markranstädter Stadtrates im Kommunikations- und Kreativzentrum statt. Erster Punkt der Tagesordnung: die Aufhebung der besagten beiden Beschlüsse, darauf folgen erneut die Ausstiegsanträge des Ehepaares Juhnke. Zudem werden die Themen Testzentrum und Bestätigung des stellvertretenden Wehrleiters aufgerufen.

Wie berichtet, gab es schon zum Auftakt der April-Sitzung reichlich Tohuwabohu. Da hatte die eigentliche Beratung noch gar nicht begonnen – es ging nämlich um die Tagesordnung.

Von Linda Polenz