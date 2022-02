Markranstädt

Unverhofft kommt oft: Die Bemühungen der Stadt Markranstädt um Erhöhung der Attraktivität ihrer Flaniermeile in der Leipziger Straße haben jetzt einen neuen Impuls durch einen privaten Investoren erhalten. Udo Wendl, der Chef der unter dem originellen Begriff „Brotagonist“ bekannten Bäckerei-Kette Wendl, ist nach langer Suche in der Stadt am See fündig geworden. Schon im Frühjahr sollen im derzeit noch leer stehenden Eckhaus Leipziger Straße/Robert-Koch-Straße die Handwerker wirbeln.

Nicht nur das Geschäft im Erdgeschoss, sondern das gesamte Gebäude soll saniert werden. So ungefähr könnte es im nächsten Jahr in der Leipziger Straße in Markranstädt aussehen. Quelle: Bauleitung und Projektsteuerung Leuthäußer, Leipzig

„Markranstädt ist eine total sympathische Stadt“, schwärmt Udo Wendl. Deshalb sei er schon seit mehr als zehn Jahren auf der Suche nach einem geeigneten Domizil gewesen. Das Problem lag im Anspruch: Das in Markkleeberg-Wachau ansässige Unternehmen mit Leipziger Wurzeln will mit seiner 50. Filiale nicht einfach nur ein Verkaufsgeschäft errichten, sondern seinen Kunden deutlich mehr bieten. Das Gebäude in der Leipziger Straße habe alle Voraussetzungen dafür, ist sich der Wendl-Boss sicher und will das Anwesen nicht nur in architektonischer Hinsicht „zu einem Mittelpunkt“ in der langen Einkaufsstraße machen.

Sitzmöglichkeiten innen und außen

Ein Café mit Bäckereigastronomie soll entstehen, Sitzmöglichkeiten sowohl im Innen- als auch Außenbereich die Aufenthaltsqualität erhöhen – und auch ihre Sonntagsbrötchen sollen die Markranstädter hier künftig kaufen können. Zugleich ist geplant, das Ambiente optisch aufzuwerten. „Wir wollen, dass das Ensemble ins Stadtbild passt und es zugleich bereichert“, hat Udo Wendl seinen Planern in die Auftragsbücher geschrieben. Die würden sich inzwischen schon mit Details beschäftigen, verrät der „Chef-Brotagonist“. So beispielsweise mit optisch attraktiven Lösungen zur Verschattung der Freisitze und dem Rückbau der Hochparterre im Innenbereich.

Alteingesessenen Markranstädtern dürften die Treppen noch in guter Erinnerung sein, die den Verkaufsraum des damaligen Geschäftes für Haushaltswaren schon zu DDR-Zeiten in zwei Flächen mit unterschiedlichen Höhen teilten. „Grund ist ein darunter befindlicher hoher Keller“, weiß Udo Wendl, der das Problem jetzt anpacken will.

Sanierungsstart Ende April/Anfang Mai?

Was auf dem Papier schon langsam Gestalt annimmt, muss allerdings erst noch die Mühlen der Genehmigungsbehörden durchlaufen. „Wir würden gern Ende April oder Anfang Mai mit den Sanierungsarbeiten beginnen, damit wir spätestens im Frühjahr 2023 eröffnen können“, hofft der Geschäftsführer auf eine zügige Bearbeitung seines Bauantrages beim Landkreis Leipzig. Dabei weiß er auch das Markranstädter Rathaus hinter sich. „Die Kombination aus Café und Freisitz wird unsere Einkaufsstraße bereichern und die Aufenthaltsqualität deutlich verbessern. Wir unterstützen deshalb den eingereichten Bauantrag“, sagt Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). Ihre Beigeordnete Beate Lehmann bestätigt, dass die Stadt Markranstädt bereits am Baugenehmigungsverfahren beteiligt ist und das gemeindliche Einvernehmen unverzüglich erteilen werde, sobald alle Unterlagen vorliegen.

Von Rainer Küster