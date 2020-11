Bahnübergang in Markranstädt dicht

Markranstädt

Der Bahnübergang an der B186 in Markranstädt ist dicht. Einseitig Richtung Schkeuditz ist er bereits seit Oktober zu, nun ist er allerdings komplett gesperrt. Grund dafür sind Gleisbauarbeiten am Bahnübergang, wie das Landratsamt des Landkreises Leipzig mitteilt. Zudem werden Mittel- und Niederspannungsleitungen in diesem Bereich neu verlegt.

Von der Stadt war zusätzlich zu erfahren, dass dadurch auch der Bus eine Umleitung fährt. Am Donnerstag soll die Vollsperrung wieder aufgelöst werden, am 28. November sollen die Arbeiten an den Stromleitungen abgeschlossen sein. Danach ist der Bahnübergang wieder ohne Einschränkungen nutzbar.

Von Linda Polenz