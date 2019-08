Markranstädt

Die Kreisstraße 7960 wird zwischen den Markranstädter Ortsteilen Seebenisch und Schkeitbar grundhaft ausgebaut. Wie das Landratsamt jetzt mitteilte, soll der Baustart bereits am 26. August erfolgen. Allerdings gibt es einen kleinen Wermutstropfen: Der Ausbau erstreckt sich vorerst nur auf den außerörtlichen Bereich.

Arbeiten laufen bis Mai 2020

Gebaut wird demnach auf einer Länge von 1450 Metern zwischen den Ortsschildern von Schkeitbar und Seebenisch. Dort soll die Straße auf sechs Meter verbreitert werden. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Mai 2020 andauern, plant der Landkreis, der dafür eine Auftragssumme von rund 1,1 Millionen Euro gebunden hat. Das Vorhaben werde mit rund 920 000 Euro durch den Freistaat gefördert. Eine entsprechende Umleitung soll rechtzeitig ausgeschildert werden und über die Bundesstraße 186 sowie über die Staatsstraßen S 75 (Industriegebiet Knautnaundorf) und S 76 (Kleinschkorlopp/Großschkorlopp) führen.

In Markranstädt wurde die Botschaft zwar mit Freunde aufgenommen, zugleich weiß man aber auch, dass ein wichtiges Kernproblem damit nicht beseitigt wird. Das Nadelöhr bleibt – auch wenn es danach kleiner ist und sich auf die Ortslage Seebenisch beschränkt.

Ortsdurchfahrt folgt 2022

Das Landratsamt gab aber zumindest eine Teil-Entwarnung und erklärte: „Die Ortsdurchfahrt Seebenisch ist für das Jahr 2022 mit 850 000 Euro im Finanzhaushalt des Landkreises eingeplant.“ Eine Realisierung sei jedoch abhängig von der Herstellung des notwendigen Baurechtes sowie der Bewilligung von Fördergeldern. Die Ortsdurchfahrt Schkeitbar sei im Haushaltsjahr 2021 mit einer Summe von rund 360 000 Euro bereits eingeplant.

Zunächst soll die Trasse in Seebenisch so eingeordnet werden, dass der Straßenquerschnitt in einem rund 15 Meter langen Anpassungsbereich von sechs Metern Breite auf die vorhandenen 4,13 Meter in der Ortslage angepasst wird. Um den Ausbau in Seebenisch später fortsetzen zu können, werde dabei auch berücksichtigt, „dass ein späterer anzulegender Gehweg bei einem grundhaften Ausbau möglich ist“, so das Landratsamt.

1. Beigeordnete freut sich

Einfacher gestaltet sich die Situation am anderen Ende der Baustelle. Hier erfolge die Einmündung in die S 76, „welche entsprechend den verkehrlichen Gegebenheiten mit ausgebaut wird“. Mit Markranstädt sei eine Vereinbarung zur Finanzierung des kommunalen Anteils geschlossen worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Auf sie entfallen demnach anteilig Kosten beispielsweise für Grunderwerb, Verwaltung und Gehwege. Im Bereich Seebenisch handelt es sich um 45 Meter Gehweg und in Schkeitbar um 150 Meter. „Dass jetzt einer der kritischsten Punkte aufgrund des Förderprogrammes ‚Brücken in die Zukunft‘ zügig umgesetzt werden kann, freut mich sehr“, sagte die 1. Beigeordnete Beate Lehmann zum anstehenden Baubeginn. „Auch wenn dies für uns zusätzliche finanzielle Ausgaben in Höhe von rund 41 400 Euro bedeutet. Denn geplant war das Projekt nicht.“

„Gehwege innerhalb des Ortes wichtig“

Die Stadt hofft, dass der Ausbau auch in der Ortslage Seebenisch demnächst angegangen wird. „Auch hier verfügt die Straße über eine viel zu geringe Breite“, erläuterte Beate Lehmann und richtet den Fokus auch auf die Fußwege: „Als aufstrebende Ortschaft, die besonders bei Familien aufgrund der guten Infrastruktur beliebt ist, sind Gehwege innerhalb des Ortes wichtig. Und Menschen mit Handicap ermöglichen barrierefreie Wege eine bessere Teilhabe.“

Von Rainer Küster