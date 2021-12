Bei Weihnachtsrallye locken Einkaufsgutscheine

Markranstädt

Trotz abgesagtem Weihnachtsmarkt ein bisschen Weihnachtsstimmung: Am Wochenende leuchteten in Markranstädt verschiedene Gebäude, zudem veranstaltet die Stadt gemeinsam mit verschiedenen Händlern eine Weihnachtsrallye bis Jahresende.

Die Marktarkaden, das Alte Ratsgut, die Stadthalle und zwei Bäume in der Leipziger Straße strahlten dieser Tage mit dem Weihnachtsbaum auf dem Markt um die Wette. Das Adventsleuchten sollte ein bisschen Weihnachtszauber über die Stadt streuen. Zudem lädt ein kleines Gewinnspiel, die „Markranstädter Weihnachtsrallye“ alle ein, die teilnehmenden Geschäfte zu besuchen. „Dazu wurde kurzerhand ein Flyer produziert“, erklärt Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). Der enthalte neben dem Gewinnspiel auch noch einiges Wissenswertes über das Zentrum. „Ich lade alle ein, unsere Innenstadt auf dieser Rallye auch noch etwas besser kennenzulernen“, so Stitterich.

Stempel holen und gewinnen

Und so geht’s: In den teilnehmenden Geschäften, die sich eigentlich am diesjährigen Weihnachtsmarkt beteiligen wollten, gilt es, drei Stempel auf dem Flyer einzusammeln. Neben dem GenussAmt sind unter anderem auch die Fleischerei Felgentreff, Elly’s Blumenkorb und das Markranstädter Dekostübchen dabei. Insgesamt machen elf Geschäfte mit. Erkennbar sind sie an einem Plakat im Schaufenster.

Wer drei Stempel gesammelt hat, kann den Flyer an die Stadtverwaltung schicken und mit etwas Glück Einkaufsgutscheine im Wert von 100, 50 oder 25 Euro gewinnen. „Wir wollen mit der Aktion auch die örtliche Händlerschaft unterstützen“, erklärt Stitterich. Die Corona-Einschränkungen gingen auch an Markranstädt nicht vorbei. „Es wäre schön, wenn viele die Gelegenheit für ein paar weihnachtliche Besorgungen nutzen“, so die Bürgermeisterin. „Unsere Händler verfügen über ein vielfältiges Angebot, das sich gut für Geschenke eignet.“

Von Linda Polenz