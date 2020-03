Beim City-Markt heißt es jetzt alles zurück auf Null

Markranstädt

Jetzt spitzt sich die Einzelhandelssituation im Markranstädter Stadtzentrum doch noch zu. Nachdem es lange Zeit Hoffnung für eine Übernahme des bisherigen Edeka City-Marktes in der Leipziger Straße gab, hat der heißeste Anwärter nun einen Rückzieher gemacht.

Wie berichtet, hat Betreiberin Silke Rothe bereits im August vorigen Jahres die Schließung des City-Marktes per 30. April angekündigt. Daraufhin machten viele Gerüchte über mögliche Nachfolger die Runde. Fest steht: Auch Edeka selbst zählte zu den Bewerbern. Was auf den ersten Blick etwas kurios anmuten könnte, hat aber einen marktwirtschaftlichen Hintergrund, denn Edeka ist nicht gleich Edeka.

Historisch gewachsener Sonderfall

Bislang zählt der Markranstädter City-Markt zum Liefergebiet der Edeka Genossenschaft Hannover-Minden, die in Mitteldeutschland eigentlich nur Sachsen-Anhalt bedient. In Sachsen agiert normalerweise die Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co. KG ( Edeka NST). Die Situation in Markranstädt ist ein historisch gewachsener Sonderfall, da Silke Rothe auch einen Markt in Lützen betreibt und seinerzeit mit der Eröffnung des Markranstädter City-Marktes auch ihren Lieferanten hierher mitgebracht hat. Mit der Kündigung des Standorts fällt ein eventuelles Engagement nun in den regulären Handlungsbereich von Edeka NST.

Erst Interesse, dann Absage

Das im bayrischen Rottendorf ansässige Handelsunternehmen war zunächst auch an einer Übernahme interessiert, wie deren Pressestelle gegenüber der LVZ bereits im Herbst vergangenen Jahres bestätigte. In den darauf folgenden Monaten beschränkten sich die Auskünfte allerdings nur noch auf die Information, dass es „keinen neuen Verhandlungsstand“ gebe. Jetzt lässt der Vorstand wissen: „Für Markranstädt möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir keine Übernahme des Standortes weiterverfolgen.“ Zu den Gründen, die zu dieser Entscheidung geführt haben, will sich Edeka NST nicht äußern.

Überraschung im Rathaus

In der Stadtverwaltung ist man völlig überrascht von der neuen Entwicklung. Mit der Expansionsmanagerin von Edeka NST habe man in gutem Kontakt gestanden. „Sie war sogar hier im Rathaus und hat uns in Aussicht gestellt, nach einer kurzen Schließung wegen Umbaus als Vollsortimenter wieder zu öffnen“, sagt Bürgermeister Jens Spiske (parteilos). „Auch die Anwesenheit des Projektträgers beim Neujahrsempfang hat mich bestärkt, dass die Realisierung des Vorhabens verfolgt wird. Ich hatte daran keinen Zweifel“, wundert er sich über die plötzliche Kehrtwende.

Zentrum soll gestärkt werden

Da die Stadt nicht Eigentümer der Immobilie sei, habe sie nur begrenzte Möglichkeiten einer Einflussnahme, sagt Spiske. „Aber mit dem Einzelhandelsentwicklungskonzept haben sich die Stadträte klar für die Stärkung des Zentrums positioniert. Einzelhandelsunternehmen mit großem Flächenwunsch können sich nur innerhalb des Zentrums entwickeln.“ Deshalb sei er überzeugt, dass es einen Nachfolger geben werde, der von der Wirtschaftsförderung der Stadt gern unterstützt werde. Das Rathaus bleibe dran, versichert Spiske.

Allerdings ist abzusehen, dass es eine zeitnahe Übernahme des Standorts durch einen möglichen neuen Interessenten nicht geben wird. Der City-Markt schließt bereits in ein paar Wochen. Kunden aus dem Stadtzentrum werden sich danach wohl auf ungewisse Zeit mit weiteren Wegen abfinden müssen.

Von Rainer Küster