Drei Beispiele aus Zwenkau, Markranstädt und Taucha, die zeigen, wie Corona das Leben von Menschen beeinflusst:

Zwenkau : Aufs Improvisieren folgen Absagen

Als Bärbel Fraunholz Anfang dieses Jahres den Vorsitz beim Zwenkauer Harthchor übernahm, hatte sie sich die darauffolgenden Monate ganz anders vorgestellt. Regelmäßig zusammen singen war geplant. Und Auftritte sollte es geben, die den Menschen Freude bringen. Dann kam Corona – und ließ den Chor verstummen.

Ab dem ersten Lockdown war fürs Erste Schluss mit der Gemeinsamkeit und den Proben in der Aula des Regenbogengymnasiums. Doch das war für Bärbel Fraunholz kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Nach mehreren Monaten Pause und vielen Gesprächen mit der Kommune und Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) lag ein Hygienekonzept für die Nutzung des Waldbades vor – denn dort gibt es eine große überdachte Fläche. „Alle unsere Mitglieder haben sich vorbildlich verhalten, sind mit ihren Masken bis zu den ihnen zugewiesenen Stühlen gegangen“, schildert die Vorsitzende. Chorleiter Marco Winzer dirigierte und begleitete die fast zwei Dutzend Sängerinnen und Sänger von der Bühne herab. „Eigentlich muss ein Chor eng zusammenstehen. Doch trotz der Abstände war die Akustik erstaunlich gut“, erinnert sich Bärbel Fraunholz. „Als es dann früher dunkel wurde, haben wir uns Umhängelampen besorgt, damit wir die Hände frei haben und die Noten lesen können. Als es kälter wurde, haben wir Decken und Kissen mitgebracht. “

Probe des Harthchores im Waldbad Zwenkau Quelle: André Kempner

Dann kam vom Bürgermeister das Angebot, den großen Saal im Bergbauausstellungspavillon am Kap zu nutzen. Das klappte einige Male gut – mit geöffneten Türen und neuem Hygienekonzept. Der Teil-Lockdown machte dem ein Ende. Die Hoffnung aufs traditionelle Adventskonzert in der Laurentiuskirche zerschlug sich nach langem Bangen; zuletzt auch die Chance auf einen Kurzauftritt unter freiem Himmel vor dem Rathaus.

Frei nach dem Motto „Keine Weihnachtslieder sind auch keine Lösung“ haben die Chormitglieder stattdessen ein Video zusammengestellt, dass unter der Überschrift „Weihnachtsgrüße 2020“ einen knapp 20-minütigen Zusammenschnitt mit besinnlichen Liedern vergangener Konzerte zeigt. „Es hört sich ganz gut an“, sagt die Vorsitzende. „Es sind zum Teil Handy-Aufnahmen. Es konnte ja keiner ahnen, dass wie die einmal für ein Video brauchen würden.“

Derzeit stehen die Chormitglieder nur über WhatsApp, via E-Mail oder durch Telefonanrufe in Kontakt. „Wir sind Optimisten und schmieden Pläne für das Frühjahr“, betont Bärbel Fraunholz. Immerhin sind alle bei der Stange geblieben, während so mancher andere Chor etliche Austritte zu verzeichnenhatte.

Via www.harthchor.de gelangen Freunde des Chores zum weihnachtlichen Video.

Markranstädt : Buchsbaumzünsler hilft dem Gärtner

Sven Riedig aus Markranstädt führt gemeinsam mit Ehefrau Heike die Geschickeder traditionsreichen Gärtnerei Ifland. Den Lockdown vom Frühjahr haben die Riedigs gemeistert – obwohl mit Ostern das Kerngeschäft des ersten Halbjahres komplett ins Wasser fiel. „Wir haben uns dann voll auf das konzentriert, was wir unter den Einschränkungen noch machen durften. Grabpflege zum Beispiel“, erzählt der Chef. Glück im Unglück: Mit dem Buchsbaumzünsler spielte den Riedigs auch ein Schädling in die Hände, der in diesem Jahr besonders arg zu wüten drohte. „Wir haben unsere Kunden angeschrieben und Bekämpfungsmaßnahmen angeboten. Die Resonanz war überwältigend.“

Die größte Überraschung erlebte Riedig Anfang Mai. „Da gab es das beste Muttertagsgeschäft aller Zeiten“, schildert er strahlend. Eine stärkere Rückbesinnung der Menschen auf ihr direktes Lebensumfeld sei sicher ein Grund dafür.

Pflanzen kennen keinen Lockdown: Sven Riedig und Mitarbeiterin Cornelia Fiebrantz müssen das Betriebskapital trotzdem weiter pflegen. Quelle: Rainer Küster

Auch kuriose Erfahrungen hat der Gärtner in diesem Jahr gemacht. So erhielt er zwar ein paar Euro an staatlicher Hilfe, aber da er diese letztlich nicht benötigte, wollte er sie zurückzahlen. „Das erwies sich aber als noch komplizierter als die Beantragung“, berichtet er schmunzelnd.

Die kommenden Wochen treiben Riedig zwar wieder Sorgenfalten auf die Stirn, aber er will ein Optimist bleiben. Gerade arbeitet er an der Eröffnung eines kleinen Online-Shops auf seiner Website. Mit vier Kreationen will er in den nächsten Tagen an den Start gehen – mit einem saisonalen Blumenstrauß und je einem für Männer, Frauen und Kinder. „Wir zeigen unseren Kunden, dass wir auch in Zeiten wie diesen für sie da sind.“

Seine freien Minuten nutzt Riedig, um anderen Menschen Mut zu machen. Zum Beispiel mit seinem selbstgebauten „Krakschen Papiertheater“. Weil Live-Vorstellungen in diesem Jahr nicht möglich sind, hat er die Aufführung der biblischen Weihnachtsgeschichte gemeinsam mit Freunden aufgezeichnet. Ab Freitag flimmert sie als Teil des „Lebendigen Adventskalenders“ von Markranstädt an der Stadthalle über den Bildschirm und ist auch auf dem Youtube-Kanal der Kommune zu sehen.

https://www.youtube.com/channel/UCUrZ_rq1ewdFESF9aiPwL_Q

Taucha : Zeit-Tausch-Börse hat jetzt erst recht zu tun

Selbst Tauchas Kleiderkammer ist nun geschlossen. Voraussichtlich erst am 4. Januar werde es mit der Ausgabe von Sachen und Lebensmitteln weitergehen, sagt Helfer Lothar Trinks (73). Die ehrenamtliche Arbeit unter dem Dach des ökumenischen Projekts Zeit-Tausch-Börse (ZTB) werde auch jetzt nicht ruhen, betont Kleiderkammer-Chefin Annelie Hampel. Nur zwei von vielen Beispielen: Die Frauen des Handarbeitskreises stricken weiter an Söckchen für Neugeborene. Die Fußwärmer kommen ins Begrüßungspäckchen, das die Stadt jungen Eltern schickt. „In den Corona-Monaten haben wir gut zu tun, Taucha hat viel Nachwuchs bekommen“, schildert Angelika Hänsel. Die Augen überm Mundschutz verraten, dass die gelernte Kinderkrankenschwester schmunzelt.

Angelika Hänsel (links) und Emily Müller setzen auch unter Corona-Bedingungen ihre ehrenamtliche soziale Arbeit fort. Quelle: Olaf Barth

Die 71-Jährige und ihre Mitstreiterinnen fertigen auch Strampelanzüge und „Leseknochen“ für den Nacken an. „Wir hoffen, dass wir unsere Produkte bald wieder an Ständen für den guten Zweck verkaufen dürfen.“ Angelika Hänsels Wunsch zu Weihnachten: „Eigentlich sollte jeder mal über den eigenen Tellerrand schauen und sich fragen, wie er anderen helfen kann.“

Genau diese Frage hatte sich voriges Jahr Emily Müller gestellt. Die damalige Zwölftklässlerin am Geschwister-Scholl-Gymnasium bot ehrenamtliche Nach- und Hausaufgabenhilfe an, weil sie das Gefühl hatte, Taucha könne etwas mehr Miteinander vertragen. Die ZTB vermittelte sie an eine Familie aus dem Kosovo, deren Tochter (7), die damals noch kein Deutsch konnte, gerade eingeschult worden war. „Ich unterstütze sie vor allem in Deutsch und Mathe. Sie ist ein kluges Mädchen. Sie sprach beinahe fließend Englisch. Das hatte sie sich selbst beigebracht“, erzählt die 19-Jährige, die in Leipzig Sportwissenschaft studiert. „Ich gehe nach wie vor zu ihr. Das ist gerade in dieser Zeit, in der die Schulen geschlossen sind, wichtig. Ansonsten würde sie zu wenig bis gar kein Deutsch sprechen. Die Mutter kann unsere Sprache nämlich nicht“, berichtet die junge Tauchaerin. Den Aufwand neben dem eigenen Studium nehme sie gern in Kauf: „Es macht ja auch Spaß. Die Kleine freut sich über jeden Besuch, erzählt mir dann stolz, was sie in der Schule schon gelernt hat. Sie und ihre Eltern sind sehr dankbar.“

