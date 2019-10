Bewegende Haydn-Aufführung in St. Laurentius

Markranstädt

Mit Joseph Haydns „Die Schöpfung“ endete am Wochenende bei strahlendem Sommerwetter der 19. Markranstädter Musiksommer. Das Konzert in der im kommenden Jahr 500 Jahre alt werdenden Laurentiuskirche stand unter der Leitung von Kantor Frank Lehmann.

Unter solcher Sonne wie am Sonnabend stellt man sich den Einzug der ersten Menschen Adam und Eva in den Garten Eden vor, den Joseph Haydn am Ende seines ersten Oratoriums in Wien 1798/99 mit volksliedhafter und gerade deshalb stratosphärisch ins Gemüt der Hörer dringender Schlichtheit komponiert hatte. Einzige Schattenseite des Kaiserwetters: Das Ufer des Kulkwitzer Sees war überfüllt und dafür in der Kirche so mancher Platz leer. Unverdient! Denn das, was die Kantorei Markranstädt und das Orchester des Sinfonischen Musikvereins Leipzig auf dem in dichter Drängung besetzten Hauptaltar aufführten, braucht sich hinter großstädtischen Konzertveranstaltungen nicht zu verstecken, übertrifft diese möglicherweise sogar durch eine Emotionalität, die Kantor Lehmann mit seinen Ensembles neben der Präzision durch maßvolle und deshalb stimmige Balance freizusetzen vermag. Ein bisschen trug zu diesem tragenden, erhebenden Eindruck auch die wärmende Akustik des Kirchenraums bei. Die Dissonanzen der Hölzer und Streicher haben da mit etwas fülligem Hall die Ahnung der amorphen physischen Ur-Situation, nahmen auch etwas von dem emotionalen Chaos von Miltons Epos „Das verlorene Paradies“ vorweg, dessen böses Ende Swieten in seinem Textbuch für Haydn einfach abgeschnitten hatte.

Chaos, Dämonie und Harmonie

Diesen Widerstreit von Chaos, Dämonie und Harmonie machte von den Solisten nur Martin Krumbiegel deutlich, der allerdings als einziger der drei keine Doppelaufgabe hatte. Teilweise schneidend, dann wieder lockend und mit fast gefährlicher Wortdeutlichkeit durchmaß er den Schöpfungsbericht. Die beiden anderen waren erst Erzengel und gaben im Auftrag Haydns dann dem ersten Menschenpaar ihre Stimmen: Heike Richter auch als strahlender Erzengel Gabriel und später besser passend zur Eva vorsichtig, ja übervorsichtig. Gun-Wook Lee dagegen jeder Zoll ein die Schönheit der Natur spiegelnder Raphael und Adam mit schöner Seele.

Ein passendes Stück für diesen Tag, weil er die Harmonie ohne die bald eintretenden dualistischen Risse zeigt. Der Chor: sphärisch, textdeutlich, engagiert. Also auch ein wunderbares Versprechen für die Kantaten Eins bis Drei von Bachs Weihnachtsoratorium mit dem Laurentiusorchester am 15. Dezember. Im schon lange angekündigten Konzert „Shalom – Kirche trifft Synagoge“ mit Musik für Viola ( Benjamin Kalinowsky) und Orgel ( Fredrik Albertsson) will Lehmann jetzt der Opfer des Anschlags in Halle gedenken. Mit einem Konzert zum Jahreswechsel klingt die Konzertreihe des Jahres 2019 am 31. Dezember um 16.30 Uhr aus. Doch an diesem Nachmittag ging es vor allem um die Himmel, die des höchsten Ehre in der Natur rühmen. Also auch um Harmonie und Gemeinschaftsgeist. Dafür setzte die Kantorei Markranstädt ein schönes Zeichen.

Vorausblick: Am 1. November um 18 Uhr improvisiert Matthias Eisenberg wieder einmal an der Kreutzbach-Orgel. Weitere Konzerte von ihm finden am 16. November und am 28. Dezember jeweils um 19.30 Uhr statt.

Von Roland H. Dippel