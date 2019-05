Markranstädt

Im Streit um die geplante Ansiedlung einer Großküche in der Ranstädter Mark ist kein Ende in Sicht: Nachdem das Gericht, wie berichtet, gegen die klagenden Anwohner entschieden hat, sind diese in Revision gegangen.

Prognosen zu Lärmschutz und Geruchsimmisionen fehlen

„Das Gericht hat Revision zugelassen und diese wurde fristgerecht eingereicht“, sagte Anwohnerin Sibylle Lochner. „Wie in dem Gerichtsbeschluss steht, werden nicht alle Vorgaben gemäß Bebauungsplan für den Bau der Großküche eingehalten.“ Wie berichtet, befürchten die Anwohner unter anderem eine zu hohe Lärmbelastung. „Hier geht es insbesondere um eine Prognoseeinschätzung für den Lärmschutz in der Zeit bis 6 Uhr, die fehlt“, so Lochner. „Und auch ein Prognosegutachten für die Einhaltung der Immissionen zum Geruch wurde nicht vorgelegt.“

Der Streit schwelt bereits seit Monaten. Im Herbst wurde klar, dass sich in der Lilienthalstraße, direkt gegenüber der Wohnhäuser, eine Großküche ansiedeln möchte. Bedenken der Bewohner, die sich auch um einen angelegten Grünstreifen sorgen, habe die Stadt stets weggewischt, war zu hören. Deshalb hätten sie letztlich Klage eingereicht.

Anonymer Brief ging an Investor

Im Zuge des Konfliktes war auch ein anonymer Brief beim Investor eingegangen. In dem Schreiben, das unterzeichnet war mit „Anwohner der Ranstädter Mark“ stellten der oder die Verfasser unter anderem die Frage: „Wieso baut man unbedingt an einer Stelle, wo Konfliktpunkte mit den langjährig ansässigen Anwohnern vorprogrammiert sind?“

Bewohner sehen gute Chancen auf Einhaltung der Vorgaben

Von dem Schreiben hatte sich Sibylle Lochner öffentlich distanziert. In Sachen Klage ist sie siegessicher: „Wir sehen weiterhin gute Chancen, dass in der Revision die Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplanes vor Baubeginn nachzuweisen sind und nicht erst mit Inbetriebnahme der Großküche.“

Von Linda Polenz