Markranstädt

Der Markranstädter Stadtrat hat in seiner jüngsten, nur 29 Minuten dauernden Sitzung zahlreiche Beschlüsse ohne Debatten gefasst – die meisten einstimmig.

Grundschule Großlehna bekommt festen Anbau

So hat die Stadtverwaltung – wie berichtet – den Fraktionen vorgeschlagen, den Anbau der Grundschule in Großlehna nicht wie ursprünglich geplant mittels Container, sondern in konventioneller Bauweise zu realisieren. Dadurch spart die Stadt nach ersten Berechnungen etwa 400 000 Euro. Auf eine entsprechende Ausschreibung hatte sich nur ein Anbieter gemeldet – und der hatte den beschlossenen Finanzrahmen weit überschritten.

Lehrer bekommen mobile Endgeräte

Auch der Anschaffung von 99 mobilen Endgeräten für Lehrer stimmten die Stadträte zu. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 93 000 Euro. „Wir haben gemeinsam mit den Leitungen und den Computer-Verantwortlichen der Oberschule und des Gymnasiums eine gute Lösung gefunden“, sagte die Erste Beigeordnete Beate Lehmann (CDU). „Die Experten der Schulen haben uns gesagt, was sie brauchen.“ Schließlich könnten die Tablets für den Einsatz im Unterricht auch untereinander getauscht werden.

Mehrgenerationenhaus bekommt Mitmachküche

Im Alten Ratsgut in Markranstädt laufen die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren. Bereits im Februar/März 2022 soll der Offene Treff des Mehrgenerationenhauses in die neuen Räumlichkeiten ziehen. Damit auch Koch-Angebote stattfinden können, hat der Stadtrat nun Mehrausgaben in Höhe von etwa 7000 Euro für eine neue Küche beschlossen. „Es war zum Projektbeginn noch nicht klar, dass sie benötigt wird“, so Lehmann. „Die Volkshochschule hat aber den dringenden Wunsch nach einer Mitmachküche geäußert.“ Mit zwei Kochfeldern und zwei Backöfen sollen verschiedene Angebote in diesem Bereich möglich sein.

Tageseltern bekommen mehr Zuschuss

Die Richtlinie zur Kindertagespflege ist ebenfalls im Stadtrat beschlossen worden. Damit werden die Tageseltern finanziell deutlich besser ausgestattet als bisher. Die vier Tagespflegestellen erhalten nun – statt bislang 580 Euro pro Kind und Neun-Stunden-Platz im Monat – zwar nur noch 570 Euro, dafür kommen aber 310 Euro Sachkostenzuschlag pro Monat hinzu. Zudem erhalten alle Tageseltern, die die Kinder im eigenen Haushalt betreuen, monatlich zusätzlich 305 Euro Mietkostenzuschuss; all jene, die eine Wohnung dafür anmieten, 365 Euro.

Von Linda Polenz