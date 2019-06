Markranstädt

Schlange stehen für einen Blick in die historische Bockwindmühle: In Lindennaundorf war am Pfingstmontag jede Menge Trubel. „Ich denke, es sind wieder 4000 Leute auf dem Platz“, sagte Ortsvorsteher Jens Schwertfeger. „Wir sind sehr zufrieden.“

Vor zehn Jahren haben die Frankenheimer zum Mühlentag den ersten Nagel der Mühle gezogen, zwei Wochen später war sie abgebaut – und mittlerweile ist das Holzbauwerk aus dem Jahr 1848 komplett neu aufgebaut. „Gerade läuft der Motor aus dem Jahr 1939, den wir auch komplett restauriert haben“, so Schwertfeger. „Leider ist ja heute kein Wind.“ Kinder wie Erwachsene konnten sich zeigen und erklären lassen, wie das Getreide gemahlen wird – von keinem Geringeren als Holger Bude, dem Enkel des letzten Lindennaundorfer Müllers.

„Spannend“, meinten Martina und Jochen Hentschel. Sie waren extra aus Lützen nach Lindennaundorf gekommen, um die alte Mühle in Aktion zu sehen. „Leider drehen sich die Räder gerade nicht.“ Mit Enkel Tom schauten sie sich alles genau an. „Wir wollen dann auch noch ein Mühlenbrot mitnehmen“, so die 63-Jährige.

Aus der eigenen Mühle sei das allerdings nicht, erklärte Ortsvorsteher Schwertfeger. „Das können wir hygienetechnisch nicht leisten.“ Schließlich kämen allerlei Tiere an das Getreide und den Schrot. Rings um die Mühle waren zum Mühlentag weitere Stände zu finden. Ganz neu war in diesem Jahr der Backwagen dabei, den die Mitglieder des Heimatvereins Frankenheim-Lindennaundorf in liebevoller Kleinarbeit aufgebaut hatten. So wie einst die Mühle selbst.

Von Linda Polenz