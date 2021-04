Markranstädt

Seit ihrer Jungfernfahrt beim Kinderfest 1993 ist die Markranstädter Traditionslok aus den Programmen festlicher Anlässe in der Stadt nicht mehr wegzudenken. Jetzt ist das beliebte Gefährt der Marke „Eigenbau“ allerdings zum Zankapfel geworden. Der Streit um die Eigentumsfrage beschäftigte zuletzt das Leipziger Landgericht und soll nun vorm Oberlandesgericht in Dresden ausgefochten werden.

Noch im Herbst 2019 hätte im Vorstand des Markranstädter Carneval Club (MCC) niemand ernsthaft daran geglaubt, dass jemals Zweifel am rechtmäßigen Besitz der Lokomotive aufkommen könnten. „Sie wurde unter dem Dach unseres Vereins ursprünglich nur für den Umzug zum Kinderfest 1993 gebaut, sollte lediglich einmal fahren“, erinnert sich MCC-Chef Uwe Heydel. Aber es kam anders. Die Lok eroberte sofort die Herzen der Markranstädter, wurde zum Publikumsliebling und bereicherte in den folgenden Jahren fast alle größeren Feste in der Stadt.

„Fast die gesamte Freizeit reingesteckt“

Ab 1998 wurde das Fahrzeug von einem Vereinsmitglied betreut, unter dessen Federführung die Lok umgebaut und modernisiert wurde. Unter anderem kam der Viertakt-Motor eines verschrotteten Wartburg in den Kessel. Seit das Gefährt am 29. März 2003 in neuem Glanze durch Markranstädt rollte, stand der Fuhrpark-Chef des MCC selbst auf dem Führerstand und konnte seither auch einen gewissen Wiedererkennungswert als „Lokführer von Markranstädt“ für sich in Anspruch nehmen. „Ich habe mich um alles gekümmert, von der Unterhaltung über Unterstellmöglichkeit und Miete bis hin zur Reinigung oder den TÜV“, sagt er. Die Traditionslok sei, wie man so sagt, sein Kind. „Fast meine gesamte Freizeit habe ich da reingesteckt.“

Umbau privat gestemmt

Allerdings kam es im Laufe der Zeit zu Spannungen zwischen ihm und dem Verein. Oft sei die Lok nicht einsatzbereit gewesen, es habe Differenzen bei der Gestaltung des Fahrzeuges gegeben, Absprachen seien nicht eingehalten worden, sagt MCC-Schatzmeister Ullrich Eberhardt. Als es 2019 schließlich zum Bruch zwischen Verein und Mitglied kam, forderte der MCC den Lokführer auf, die Papiere sowie Schlüssel auszuhändigen. Dieser kam der Aufforderung allerdings nicht nach, weil er der Meinung ist, dass die Lokomotive ihm gehört. Er begründet das unter anderem mit dem von ihm inspirierten Umbau vor 20 Jahren, in dessen Zuge sozusagen ein neues Fahrzeug entstanden sei. Von der Finanzierung über das Material bis hin zum Bau habe er sich um alles privat gekümmert. Was bei der Verhandlung vorm Leipziger Landgericht besonderes Gewicht hatte: Die Betriebserlaubnis, sozusagen der Fahrzeugschein der Lok, ist auf seinen Namen ausgestellt und nicht auf den des Vereins. Auch dieser Umstand bewog das Gericht schließlich, zugunsten des Beklagten zu entscheiden und ihm das Fahrzeug zuzuschreiben. „Wer die Schlüssel hat und in den Papieren steht, dem gehört die Lok“, sieht sich das ehemalige Vereinsmitglied mit dem Urteil bestätigt.

Wem gehört ehrenamtliche Leistung?

Für die Markranstädter Karnevalisten ist die Sache damit aber nicht beendet. Sie haben Berufung eingelegt und ziehen nun vor das Oberlandesgericht Dresden. „Der Beklagte hat die Lok erst im Herbst 2019, unmittelbar nach seinem Ausscheiden aus dem Verein, ohne unser Wissen auf seinen Namen umschreiben lassen. Vorher war sie 26 Jahre auf den MCC angemeldet“, weiß Uwe Heydel. Schatzmeister Eberhardt ergänzt: „Es kann nicht rechtens sein, dass in einem Verein erbrachte ehrenamtliche Leistungen Privatbesitz sind. Das wäre ein fatales Signal an alle Vereine. Die Vereinskasse gehört schließlich auch nicht mir, nur weil ich die Buchhaltung mache.“

Von Rainer Küster