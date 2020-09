Markranstädt

Nach der Bürgermeister-Wahl in Markranstädt warten interessierte Beobachter mit Spannung darauf, wer in den zweiten Wahlgang geht. Die von den Grünen unterstützte parteilose Kandidatin Nadine Stitterich war am vergangenen Sonntag als Siegerin aus dem ersten Wahlgang hervorgegangen – sie tritt in jedem Fall wieder an. Auch Amtsinhaber Jens Spiske, ebenfalls parteilos, hat bereits erklärt, in die zweite Runde zu gehen.

Vorstandssitzung der CDU am Mittwochabend

Bleibt die CDU mit ihrem Kandidaten Peter Bär, der im ersten Durchlauf mit 25,1 Prozent der Stimmen lediglich auf Platz drei landete – das schlechteste Ergebnis der CDU bei einer Bürgermeister-Wahl seit 1990. „Wir haben am Mittwochabend eine Sitzung des Erweiterten Vorstandes“, sagte der Kandidat am Dienstag auf Anfrage. Er ist selbst Vorstandsmitglied. „Dort werden wir diskutieren und entscheiden.“ Nach Informationen von LVZ.de will der Vorstand dem Kandidaten ans Herz legen, nicht in den zweiten Wahlgang zu gehen. Die letzte Entscheidung liege aber bei Bär selbst.

Anzeige

Zweiter Wahlgang am 11. Oktober

Am 20. September hatte keiner der drei Bürgermeister-Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen können. Der amtierende Bürgermeister Spiske brachte es auf 32,9 Prozent der Stimmen, Herausforderin Stitterich schaffte – für viele überraschend – 42 Prozent. Am 11. Oktober sind die Markranstädter nun erneut aufgerufen, ihr Stadtoberhaupt zu bestimmen. Beim zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit.

Von Linda Polenz