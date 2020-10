Markranstädt

Am Sonntag gilt’s: Genau 13 121 Markranstädter sind zum zweiten Mal binnen drei Wochen aufgerufen, ihren Bürgermeister zu wählen. Weil keiner der drei Kandidaten beim ersten Wahlgang am 20. September die absolute Mehrheit erreichte, ist ein zweiter Wahlgang nötig. Eine Überraschung gab es dennoch: Die von den Grünen unterstützte parteilose Kandidatin Nadine Stitterich hängte mit 42 Prozent der abgegebenen Stimmen ihre männlichen Mitbewerber klar ab. Amtsinhaber Jens Spiske (ebenfalls parteilos) erreichte 32,9 Prozent der Stimmen, CDU-Herausforderer Peter Bär 25 Prozent.

Briefwähler können bereits abstimmen

Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende haben alle Briefwähler ihre Unterlagen erhalten. „Das war nicht früher möglich, weil ja die neuen Bewerber auch erst zugelassen werden mussten“, erklärt Stadtsprecherin Heike Helbig. „Spätestens am achten Tag vor der Wahl müssen die zugelassenen Wahlvorschläge durch die Wahlbehörde öffentlich bekannt gegeben werden. Vorher dürfen auch keine Wahlscheine erteilt werden.“

Doch wofür stehen die Kandidaten eigentlich? In den vergangenen Tagen sind neue Wahlflyer der Kandidaten in die Briefkästen der Markranstädter geflattert. Ein Blick hinein verrät die Ziele der Bewerber.

Stitterich : Mehr Geld für Spielplätze

Nadine Stitterich (40, Juristin, parteilos): „Machen Sie sich einen Knoten ins Taschentuch“, fordert sie ihre Anhänger gleich auf der Titelseite des vierseitigen Faltblatts mit Blick auf den zweiten Wahlgang auf. In Sachen Mobilität steht bei Stitterich der barrierefreie Zugang zum Bahnhof ganz oben auf der Liste. Im Bereich Familien, Bildung, Jugend und Betreuung ist es die Erhöhung des Investitionsvolumens bei Spielplätzen. Zudem möchte Stitterich – sollte sie Bürgermeisterin werden – die Ortschaftsräte mehr einbeziehen und das Stadtbad erhalten. Beim Thema Ordnung und Sicherheit steht an oberster Stelle ihrer Liste das Ausschöpfen des Bußgeldrahmens bei Müllsündern. Aber auch die Schaffung einer Hundewiese steht auf Stitterichs Agenda. Außerdem möchte sie ein bürgerfreundliches Ratsinformationssystem und setzt sich für soziales Wohnen ein. Im Bereich Wirtschaft hat sie sich die Attraktivitätssteigerung für Unternehmen bei Neuansiedlungen auf die Fahne geschrieben.

Spiske : Sicherheitskonzept bis April 2021

Jens Spiske (55, Arzt, parteilos): Das Thema Stadtbad steht auch auf der Agenda des amtierenden Bürgermeisters. Er stehe zur Sanierung und einer Wiedereröffnung im Jahr 2022, heißt es auf seinem Flyer. In Sachen Ordnung und Sicherheit möchte er gemeinsam mit Partnern bis April 2021 ein Sicherheitskonzept erstellen und bis 2023 das Ordnungsamt um mindestens vier Mitarbeiter aufstocken. Im Bereich Bildung verspricht Spiske bis 2022 insgesamt 40 neue Kita-Plätze zu schaffen. Zudem will er die Spielplätze noch in diesem Jahr instandsetzen. Auch die Digitalisierung und Vereinfachung von Verwaltungsvorgängen stehen auf seiner Agenda. In puncto Wirtschaft will der Bürgermeister in den nächsten fünf Jahren mindestens 150 Arbeitsplätze schaffen. Zudem möchte sich Spiske für die Schließung der Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Hotel „ Gutenberg“ einsetzen. Bis 2022 soll zudem der Zweckverband Kulkwitzer See aufgelöst werden, um stadteigene Flächen am See entwickeln zu können.

Bär : Kita-Platz für jedes Kind

Peter Bär (38, Betriebswirt, CDU): Bei den Kitas verspricht er einen Kita-Platz für jedes Kind mit einem zentralen Online-Anmeldesystem. Zudem soll die Geschwisterkindregelung auch künftig verlässlich gelten. Im Bereich Ordnung und Sicherheit steht die Wiederaufnahme der Erstellung einer Polizeiverordnung für die Stadt Markranstädt auf seiner Liste ganz oben. Die Wirtschaft möchte Bär stärken, indem er einen regelmäßigen Austausch mit den ortsansässigen Gewerbetreibenden pflegt. Persönlich will er sich für die Neuansiedlung von Unternehmen in der Stadt einsetzen. Zudem hat er sich die Schaffung der Möglichkeit von Baumpatenschaften auf die Fahne geschrieben. Das Stadtbad will er mit einem nachhaltigen Konzept sanieren. Auch Bär sieht Entwicklungspotential im Ordnungsamt und will mehr Stellen in diesem Bereich schaffen. Außerdem steht in puncto Verkehr der Ausbau des Radwegenetzes auf seinem Plan – um die Ortsteile besser mit der Kernstadt verbinden zu können.

Von Linda Polenz